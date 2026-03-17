Avstrijski trener ni skrival jeze, brez dlake na jeziku do pristojnih pri FIS

Najboljši smučarski skakalci in skakalke na svetu so z mislimi že pri poletih od petka do nedelje v Vikersundu, kjer prireditelji obljubljajo boljše vreme, kot so ga imeli minuli konec tedna na Holmenkollnu. Zlasti nedeljska moška tekma na tem slovitem prizorišču nad Oslom še vedno precej odmeva med spremljevalci tega športa.

Čeprav je imelo zaradi spremenljivega vetra kar nekaj skakalcev v zraku vidne težave, so odgovorni vendarle brez padca spravili pod streho vsaj eno serijo. Ker se ozračje nad veliko napravo na Holmenkollnu ni umirilo, so nato odpovedali finale, tako da so na koncu obveljali rezultati iz prvega »polčasa«. Z zvrhano mero sreče se je krstne zmage med elito – tako kot dan prej Švicar Gregor Deschwanden – veselil Japonec Tomofumi Naito, ki je imel pičlo desetinko točke naskoka pred drugouvrščenim domžalskim asom Anžetom Laniškom ...