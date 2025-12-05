Ažnohov padec pretresel tudi Odermatta, nekdanji avstrijski as obnemel (VIDEO)

Na sinočnji uvodni smukaški preizkušnji sezone za svetovni pokal v Beaver Creeku je dogajanje proti koncu štartnega seznama zasenčil hud padec Roka Ažnoha. Slovenski reprezentant je namreč v enem od najhitrejših delov proge izgubil nadzor nad smučmi in z visoko hitrostjo več kot 110 km/h trčil v zaščitno mrežo, pri tem pa mu je z glave odneslo čelado..

Zdravstvena služba Smučarske zveze Slovenije, ki jo vodi dr. Matjaž Turel, je v stalnem stiku z ekipo in ameriškimi kolegi in bo v naslednjih dneh sprejela nadaljnje odločitve o poteku zdravljenja.

Nesreča je pretresla vse po vrsti, dih je zastal tudi švicarskemu zmagovalcu Marcu Odermattu. »Sranje, to ni videti dobro,« je dejal med pogovorom za Blick. Med številnimi je obnemel tudi nekdanji vrhunski alpski smučar Hans Knauß, ki po koncu športne poti deluje kot strokovni komentator na avstrijski nacionalni televiziji ORF. »Gre za izjemno hiter in zahteven del proge, na katerem se je na žalost zgodilo že več hudih padcev. To je eden od najhitrejših delov na progi,« je opozoril Knauß, olimpijski podprvak v superveleslalomu iz Nagana 1998.

Rok Ažnoh je na smuku v Beaver Creeku z visoko hitrostjo trčil v zaščitno mrežo. FOTO: Sean M. Haffey/AFP

Med prevozom je bil pri zavesti in odziven

Po padcu je trajalo pol ure, preden so Ažnoha z akijem prepeljali s smučišča in nato v bolnišnico. Christian Höflehner, vodja Atomicove tekmovalne ekipe, je razkril, da je bil predlanski mladinski svetovni prvak v smuku iz St. Antona med prevozom pri zavesti in odziven. »To nam vliva upanje, da jo je ta izjemno nadarjeni smučar razmeroma dobro odnesel.«

Nekaj ur pozneje so iz bolnišnice v Vailu sporočili dobro in slabo novico. Razveseljiva je ta, da Ažnoh pri tem grozljivem padcu, čeprav je izgubil čelado, ni staknil hujših poškodb glave in vratu, žalostna pa ta, da si je Rok poškodoval sprednjo križno in stranske vezi v desnem kolenu. Olimpijska sezona se je za 23-letnega Mariborčana tako že končala, še preden se je dobro začela.