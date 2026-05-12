  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Tisk

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Zimski športi

Belgijski pustolovci izboljšali rekord v skokih, podprl jih je tudi Van Aert

Več kot sto navdušenih gledalcev je v Hinzenbachu pospremilo podvig neustrašnih bratov Haven in Verstappna.
Skakalce je podprl tudi kolesarski zvezdnik Wout Van Aert. FOTO: Benoit Tessier/Reuters
Galerija
Skakalce je podprl tudi kolesarski zvezdnik Wout Van Aert. FOTO: Benoit Tessier/Reuters
Miha Šimnovec
12. 5. 2026 | 11:44
12. 5. 2026 | 11:47
2:59
A+A-

Trije belgijski adrenalinski navdušenci so v Hinzenbachu uspešno izpeljali drzen projekt in večkrat izboljšali državni rekord v smučarskih skokih. Novi rekorder je postal 26-letni Sebastiaan Haven, ki je skočil 62 metrov daleč.

Belgijski rekord je pred tem znašal 37 metrov, ki ga je leta 2019 v Höhnhartu dosegel Jeno Farinon, širši javnosti v domovini pa je bil znan tudi 14-metrski skok televizijskega voditelja Toma Waesa. Haven, njegov mlajši brat Nicolas in prijatelj Ward Verstappen so državni rekord izboljšali kar petkrat.

image_alt
Prevc: Za nazaj zagotovo ne bom udrihal po njem; Peter? Nisem še rekel zadnje

Po vsega treh tednih priprav so se minulo soboto povzpeli na 90-metrsko skakalnico v Hinzenbachu. Sebastiaan Haven je prejšnji državni rekord presegel že v prvem poskusu, v drugem pa je pristal pri 62 metrih. Nicolas Haven je najdlje skočil 42 metrov, Ward Verstappen pa 48 metrov. Zaradi premočnega vetra tretje serije niso izpeljali.

Dogodek je spremljalo približno sto belgijskih navijačev, med njimi številni prijatelji in družinski člani. »Naš cilj je bil, da vsi trije izboljšamo belgijski rekord, kar nam je tudi uspelo,« je po podvigu dejal Sebastiaan Haven. Po njegovih besedah so podobne daljave dosegali že na treningih, na katerih so skupaj opravili šest skokov. Prepričan je, da bi lahko ob boljši tehniki poletel še precej dlje. »Moj položaj v zraku ni bil najboljši, sicer bi morda pridobil še deset metrov,« je ocenil.

Pogledujejo tudi proti olimpijskim igram

Njihov projekt ni imel zgolj športnega pomena. Z akcijo zbirajo sredstva za organizacijo To Walk Again (Znova hoditi), ki pomaga ljudem pri rehabilitaciji po hudih nesrečah. Pred rekordnim nastopom jim je podporo izrazil tudi belgijski kolesarski zvezdnik Wout van Aert, eden od ambasadorjev projekta.

Po uspešnem nastopu Belgijci že pogledujejo proti še večjemu cilju – zimskim olimpijskim igram. Za nastop med svetovno elito bi morali zbirati točke na mednarodnih tekmah in se prebiti med najboljših 90 skakalcev na svetu. »Videli bomo, kakšne so možnosti, toda po uspešnem projektu v Hinzenbachu smo dobili še večji zagon,« je zatrdil Sebastiaan Haven in dodal, da lahko posamezna država na olimpijske igre pošlje (največ) tri skakalce. Vsaj iz tega vidika imajo Belgijci odprto pot ...

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Zimski športi
Vetrovnik v Žirovnici

Peter Prevc: Izkušnja, ki je ne moreš dobiti nikjer drugje

Peter Prevc predstavil napredni vetrovnik Inclined v Žirovnici. Primeren tako za otroke kot tudi za dedke in babice. Kdo namesto Roberta Kranjca?
Miha Šimnovec 8. 5. 2026 | 19:10
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Mati čudežnega skakalnega dečka zagrozila s pravnimi ukrepi

Na Poljskem dvigujejo prah neizplačane nagrade za uspehe na februarskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini d'Ampezzo.
Miha Šimnovec 4. 5. 2026 | 13:37
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Intervju z Domnom Prevcem

Prevc: Za nazaj zagotovo ne bom udrihal po njem; Peter? Nisem še rekel zadnje

Slovenski skakalni šampion Domen Prevc o sanjski olimpijski zimi, dopustu, švicarskem kontrolorju Hubertu Mathisu, legendarnem Fincu Mattiju Nykänenu ...
Miha Šimnovec 24. 4. 2026 | 18:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Znane skakalne ekipe in trenerji za sezono 2026/27

Člani odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo pri Smučarski zvezi Slovenije (SZS) so na redni seji potrdili ključne usmeritve in kadrovsko strukturo.
Miha Šimnovec 22. 4. 2026 | 10:44
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Pokleknil je pred njo, ona pa mu je rekla: Da!

Minulo sezono za svetovni pokal je finski smučarski skakalec opisal kot čustveno vožnjo z vlakcem smrti.
Miha Šimnovec 11. 4. 2026 | 15:39
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Pogovor z Jurijem Tepešem

Znoj je tekel v potokih in obrodil sadove, ne bo pa pozabil pikrih komentarjev

Glavni trener slovenske ženske skakalne vrste Jurij Tepeš o minuli zimi, vodenju Nike Prevc, finalu v Planici, slovesih Staneta Baloha in očeta Mirana.
Miha Šimnovec 7. 4. 2026 | 19:33
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Olimpijski prvak iz leta 1976 o dopingu v NDR, Stasiju in Prevčevi vitkosti

Eden od najboljših smučarskih skakalcev v sedemdesetih letih Hans-Georg Aschenbach: Nismo vedeli, kaj nam dajejo. Govorili so o vitaminskih koktajlih ...
Miha Šimnovec 5. 4. 2026 | 17:15
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Intervju s Sandrom Pertilejem

Pertile: Ocenjujem, da je pri Prevcih pomembno vlogo odigrala družina

Sandro Pertile, vodja skakalnih tekmovanj za svetovni pokal pri FIS, o olimpijski sezoni 2025/26, podvigih Domna in Nike Prevc, finalu v Planici ...
Miha Šimnovec 4. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Intervju z Domnom Prevcem

Prevc: Za nazaj zagotovo ne bom udrihal po njem; Peter? Nisem še rekel zadnje

Slovenski skakalni šampion Domen Prevc o sanjski olimpijski zimi, dopustu, švicarskem kontrolorju Hubertu Mathisu, legendarnem Fincu Mattiju Nykänenu ...
Miha Šimnovec 24. 4. 2026 | 18:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Reportaža

Očeta Zorana Stevanovića smo obiskali v njegovem rojstnem kraju

Rajka Stevanovića, očeta predsednika državnega zbora, smo v njegovi rodni vasi v BiH vprašali, iz kakšnega testa je njegov sin.
Novica Mihajlović 11. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Javno mnenje

Kakšen bi bil izid, če bi volili še enkrat?

Obe vodilni stranki sta pridobili v primerjavi z aprilskim merjenjem, kaže Barometer. Delež neopredeljenih ostaja razmeroma majhen.
Barbara Hočevar 11. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Državni zbor

Interventni zakon potrjen, Bratuškova: Ljudje naj se na žalost pripravijo

V zakon so predlagatelji vključili več ukrepov za grozečo energetsko krizo. Nataša Avšič Bogovič iz Svobode izvoljena za podpredsednico DZ.
11. 5. 2026 | 19:47
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Sestavljanje vlade

Bo Janša iz Bruslja vpoklical Romano Tomc?

Še največ neznank je, koga od strankarskih tovarišev bo na ministrske položaje postavil prvak SDS.
Uroš Esih 12. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

»To je tisti vau učinek. Takrat jih več kot 90 % reče da« (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Delo 12. 5. 2026 | 09:36
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Karpalni kanal: zakaj prsti mravljinčijo, roka pa izgublja moč?

Zdravljenje in rehabilitacija sindroma karpalnega kanala sta ključnega pomena za preprečevanje trajne poškodbe živca in izboljšanje funkcionalnosti roke.
Promo Delo 12. 5. 2026 | 08:55
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Digitalna suverenost
Vredno branja

V Portorožu o prihodnosti digitalne suverenosti in umetne inteligence

Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
Promo Delo 12. 5. 2026 | 08:07
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Elektrarna, ki se odplačuje s prihranki

Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
12. 5. 2026 | 09:04
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Sašo Šmigić, Generali Investments

Na trgu poslovnih stavb se karte že mešajo

Za vlagatelje na trg poslovnih nepremičnin je pomembna najemna donosnost v primerjavi z donosnostjo dolgoročnih državnih obveznic.
Milka Bizovičar 9. 5. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Nepremičnine

Zelena naložba, ki brez zaščite lahko drago stane

Število sončnih elektrarn še naprej narašča, strokovnjaki opozarjajo na pomen kakovostne montaže, vzdrževanja in ustreznega zavarovanja.
Marjana Kristan Fazarinc 9. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Umetna inteligenca

Umetna inteligenca kot prevozno sredstvo na poti v prihodnost

Če je Kitajska igralnica, potem je vložek UI na mizi, in če bodo ZDA v tem krogu izgubile, je igre konec.Peking gradi pametno družbo zase, a spreminja ves svet.
Zorana Baković 8. 5. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Sponzorstvo

Podpora športu v podjetje privablja boljše kadre

Odločitev, kateri šport podpreti kot sponzor, je za podjetje morda pomembnejša, kot se zdi; gre za podporo zaposlenih.
Milka Bizovičar 7. 5. 2026 | 06:30
Preberite več

Več iz teme

smučarski skokiSebastiaan HavenNicolas HavenWard VerstappenWout van AertHinzenbachšport zasebno

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Video
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Belgijski pustolovci izboljšali rekord v skokih, podprl jih je tudi Van Aert

Več kot sto navdušenih gledalcev je v Hinzenbachu pospremilo podvig neustrašnih bratov Haven in Verstappna.
Miha Šimnovec 12. 5. 2026 | 11:44
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Sodišče EU: Meta mora medijem plačati za objavljanje njihovih vsebin

Države članice lahko določijo, da imajo založniki medijev pravico do nadomestila, kadar ponudnikom spletnih storitev dovolijo uporabo svojih publikacij.
12. 5. 2026 | 11:41
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Fotografije dneva (12. 5.)

V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
Dejan Mijović 12. 5. 2026 | 11:35
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Deloindom

Kako z rastlinami ustvariti senco na balkonu (in katere res hitro uspejo)

Pri sajenju velikih rastlin na balkon ni pomemben le videz, ključno je namreč, da dobro prenašajo visoke temperature, sonce in gojenje v loncih.
Kaja Berlot 12. 5. 2026 | 11:08
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Maroko

Ker je kralj slaboten, prepušča sinu vse več obveznosti

Maroškega princa na vladanje pripravljajo že vse od rojstva leta 2003.
12. 5. 2026 | 10:44
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Fotografije dneva (12. 5.)

V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
Dejan Mijović 12. 5. 2026 | 11:35
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Deloindom

Kako z rastlinami ustvariti senco na balkonu (in katere res hitro uspejo)

Pri sajenju velikih rastlin na balkon ni pomemben le videz, ključno je namreč, da dobro prenašajo visoke temperature, sonce in gojenje v loncih.
Kaja Berlot 12. 5. 2026 | 11:08
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Maroko

Ker je kralj slaboten, prepušča sinu vse več obveznosti

Maroškega princa na vladanje pripravljajo že vse od rojstva leta 2003.
12. 5. 2026 | 10:44
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Delo 7. 5. 2026 | 10:49
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

»Ne bi zelo zgrešili, če bi rekli, da gre Evropa lahko nazaj v srednji vek« (video)

Digitalna suverenost postaja ključno vprašanje poslovne stabilnosti, nadzora nad podatki in izbire tehnoloških partnerjev.
8. 5. 2026 | 10:49
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Nova generacija slovenskih podjetnikov pred veliko priložnostjo

Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
Promo Delo 6. 4. 2026 | 09:49
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Od laboratorija do trga: nova faza slovenskega inovacijskega razvoja

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
6. 5. 2026 | 09:03
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zgodba podjetnice: ta trgovec je verjel v njen izdelek

Ko je Natalija Ogorevc doma pripravljala svoje prve granole, si ni predstavljala, da bo njena ideja nekoč pristala na policah trgovin po vsej Sloveniji.
Promo Delo 6. 5. 2026 | 11:58
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
VLAK

Kako danes najhitreje kupiti vozovnico za vlak (video)

Od potniške blagajne in kartomata do aplikacije, od prvega razreda do prostora za kolo: vlak ponuja veliko in je odlična izbira za prevoz v službo.
11. 4. 2026 | 08:28
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Piknik med grajskimi trtami: sproščen oddih nad Ljubljano

Sprehod po Grajskem griču je vedno očarljiv, za ljubitelje kulinarike pa so pripravili nekaj posebnega – piknik sredi grajskega vinograda.
12. 5. 2026 | 10:11
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

»Rad bi se še danes do sitega najedel.« Trenutki, ki za vedno ostanejo v spominu (video)

Ste brez zob in brez samozavesti? Rešitev obstaja in je lahko hitra.
11. 5. 2026 | 10:26
Preberite več
Promo
Kultura  |  Oder
Vredno branja

Ljubljana se pripravlja na veliki spektakel

V okviru 74. Ljubljana Festivala se bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma ob koncu avgusta prelevila v prizorišče vrhunskega simfoničnega dialoga.
Promo Delo 5. 5. 2026 | 11:01
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nova era dostave
Vredno branja

Spremembe na pošti: po novem boste tam lahko urejali vse to

Od plačila položnic do vozniškega izpita: pošta postaja bližnja točka za urejanje vsakdanjih in uradnih zadev.
Promo Delo 7. 5. 2026 | 09:18
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Nova zgodba za vse, ki želijo ostati v igri

Eno največjih telekomunikacijskih podjetij pri nas predstavlja platformo, ki v ospredje postavlja sodobnega uporabnika in njegovo potrebo, da je vedno »IN«
Promo Delo 1. 5. 2026 | 08:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
5. 5. 2026 | 14:15
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

Nova aplikacija nakupovalnih centrov

Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
Promo Delo 8. 5. 2026 | 08:45
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ko palec začne omejevati vsakdan: prepoznajte znake rizartroze

»Boli me palec in zapestje vsakič, ko odklepam vrata.« Ste kdaj pomislili, da bolečina na dnu palca ni le posledica preobremenitve?
Promo Delo 11. 5. 2026 | 08:39
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo