Belgijski pustolovci izboljšali rekord v skokih, podprl jih je tudi Van Aert

Trije belgijski adrenalinski navdušenci so v Hinzenbachu uspešno izpeljali drzen projekt in večkrat izboljšali državni rekord v smučarskih skokih. Novi rekorder je postal 26-letni Sebastiaan Haven, ki je skočil 62 metrov daleč.

Belgijski rekord je pred tem znašal 37 metrov, ki ga je leta 2019 v Höhnhartu dosegel Jeno Farinon, širši javnosti v domovini pa je bil znan tudi 14-metrski skok televizijskega voditelja Toma Waesa. Haven, njegov mlajši brat Nicolas in prijatelj Ward Verstappen so državni rekord izboljšali kar petkrat.

Po vsega treh tednih priprav so se minulo soboto povzpeli na 90-metrsko skakalnico v Hinzenbachu. Sebastiaan Haven je prejšnji državni rekord presegel že v prvem poskusu, v drugem pa je pristal pri 62 metrih. Nicolas Haven je najdlje skočil 42 metrov, Ward Verstappen pa 48 metrov. Zaradi premočnega vetra tretje serije niso izpeljali.

Dogodek je spremljalo približno sto belgijskih navijačev, med njimi številni prijatelji in družinski člani. »Naš cilj je bil, da vsi trije izboljšamo belgijski rekord, kar nam je tudi uspelo,« je po podvigu dejal Sebastiaan Haven. Po njegovih besedah so podobne daljave dosegali že na treningih, na katerih so skupaj opravili šest skokov. Prepričan je, da bi lahko ob boljši tehniki poletel še precej dlje. »Moj položaj v zraku ni bil najboljši, sicer bi morda pridobil še deset metrov,« je ocenil.

Pogledujejo tudi proti olimpijskim igram

Njihov projekt ni imel zgolj športnega pomena. Z akcijo zbirajo sredstva za organizacijo To Walk Again (Znova hoditi), ki pomaga ljudem pri rehabilitaciji po hudih nesrečah. Pred rekordnim nastopom jim je podporo izrazil tudi belgijski kolesarski zvezdnik Wout van Aert, eden od ambasadorjev projekta.

Po uspešnem nastopu Belgijci že pogledujejo proti še večjemu cilju – zimskim olimpijskim igram. Za nastop med svetovno elito bi morali zbirati točke na mednarodnih tekmah in se prebiti med najboljših 90 skakalcev na svetu. »Videli bomo, kakšne so možnosti, toda po uspešnem projektu v Hinzenbachu smo dobili še večji zagon,« je zatrdil Sebastiaan Haven in dodal, da lahko posamezna država na olimpijske igre pošlje (največ) tri skakalce. Vsaj iz tega vidika imajo Belgijci odprto pot ...