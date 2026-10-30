Benjamin Reich zaskrbljen zaradi Hirscherja: Marcel, tako ne bo šlo

Posebno povabilo lahko odpre vrata v svetovni pokal, poti do najboljših pa ne more skrajšati. Marcel Hirscher je izpustil ledeniški uvod v Söldnu, njegovo novo vrnitev pa spremljajo vse glasnejši pomisleki o tem, koliko še zmore in ali ga ni smučanje med njegovo odsotnostjo pustilo za seboj. Med bolj skeptičnimi je njegov nekdanji veliki tekmec Benjamin Raich, ki po ogledu posnetkov opozarja, da bo moral osemkratni zmagovalec skupnega seštevka pred prvim nastopom rešiti še nekaj pomembnih težav. Raich je ob söldenskem veleslalomu ocenil, da Hirscher trenutno še ni na ravni, na kateri bi se lahko enakovredno vključil v boj z najboljšimi. Pri tem se je oprl na posnetke njegovega smučanja, ki jih je videl, in izpostavil povezavo med opremo ter načinom vožnje. »Tako žal ne bo šlo. Obvladati ...