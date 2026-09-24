Bergisel nared za zgodovinski mejnik

Bergisel bo pozimi zasijal v novi luči – in to dobesedno. Na znameniti skakalnici v Innsbrucku, ki je že desetletja ena od štirih nepogrešljivih postaj novoletne turneje, so namestili novo razsvetljavo, s katero so v tirolski metropoli naredili pomemben korak k popolnoma prenovljeni podobi tekmovanja. In predvsem k uresničitvi velike spremembe: tudi dekleta bodo prvič dobila svojo različico prestižne turneje štirih skakalnic v Nemčiji in Avstriji. Sedem svetlobnih stolpov, visokih do 31 metrov, so na Bergisel pripeljali s helikopterjem. Na njih je skupno 120 žarometov, nova naprava pa bo svojo premiero doživela že januarja. Drugi dan novega leta bo na sporedu prva ženska tekma pod žarometi, dan pozneje pa bo v popoldansko-večernem terminu sledila še moška preizkušnja. Prav časovna ...