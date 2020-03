Bertoncelj: Bilo je kar nekaj pozitivnih, vendar tudi negativnih presenečenj

Ljubljana – Slovenski smučarski skakalci so se že sinoči vrnili iz Norveške, kjer se je v četrtek predčasno končala turneja Raw Air in z njo tudi sezona svetovnega pokala 2019/20. Glavni trener naše reprezentance Gorazd Bertoncelj je že na hitro potegnil črto pod tekmovalno zimo in glede na zastavljene cilje svojim izbrancem doseženo namenil skupno oceno prav dobro 4. Kaj vam je rojilo po glavi, ko ste izvedeli za odpoved norveške turneje in planiškega SP v poletih?»Odpovedi so visele v zraku, zato niti nismo bili pretirano presenečeni. Odločitev je pravilna, na žalost je zaradi koronavirusa po svetu takšna situacija, ...