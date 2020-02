Bertoncelj po rošadi: Nikoli ni lahko sprejeti takšne odločitve

152

metrov znaša rekord skakalnice v Willingenu, ki si ga Jurij Tepeš deli s Fincem Jannejem Ahonenom.

Cene in Rok med elito spet v Romuniji

Avstrijski zvezdnik Stefan Kraft si je v Saporu spet priletel rumeno majico vodilnega skakalca v svetovnem pokalu. FOTO: AFP

V petkovih kvalifikacijah v Willingenu bo nastopilo sedem Slovencev.

Jurij Tepeš se bo po skoraj letu dni spet dokazoval med svetovno elito.

Petra Prevca na 9. mestu od vodilnega Avstrijca Stefana Krafta loči 556 točk.

Ljubljana – Najboljši slovenski smučarski skakalci so se srečno in bolj ali manj zdravi vrnili z daljne Japonske. Toda njihov načrtovani današnji trening na (novi) Bloudkovi velikanki je kljub temu pod velikim vprašajem, saj so se njihove smuči zataknile nekje na dolgi poti med Saporom in Ljubljano.Če jih bodo dobili pravočasno, se bodo odpravili v Planico in poskušali opraviti kakšen skok pred napovedano dopoldansko okrepitvijo vetra. To velja tudi za, kot skupno devetega še naprej našega najvišje uvrščenega reprezentanta v svetovnem pokalu, ki se mu je po vrnitvi iz dežele vzhajajočega sonca odlomil zob, zaradi česar se je namesto na novinarsko konferenco včeraj odpeljal k zobozdravniku.Svetovni pokal se bo sicer konec tedna nadaljeval v Willingenu, kjer imajo, kakor se tam radi pohvalijo, največjo skakalnico na svetu – če seveda odmislimo letalnice. Rekord velike naprave Mühlenkopfschanze (HS-145) znaša namreč kar 152 metrov, ob finskem šampionu(iz leta 2005) si ga lasti tudi(2014), ki bo po skoraj letu dni spet dobil priložnost za dokazovanje med svetovno elito Nastop v osrčju Nemčije si je z izpolnjeno kvoto v celinskem pokalu prislužil tudi, v udarno slovensko ekipo pa se po Bischofshofnu znova vrača, ki je minuli konec tedna na prireditvi »druge skakalne lige« v Planici drugemu mestu dodal še zmago. Ob omenjeni trojici se bodo jutri proti Willingenu, kjer bodo v petek kvalifikacije (18.00), v soboto in nedeljo pa dve posamični tekmi (obe z začetkom ob 16. uri), odpeljali tudi Peter ininIz slovenskega moštva sta tako (vsaj začasno) izpadlain, ki se bosta po dvotedenskem premoru najboljšim znova pridružila 21. in 22. februarja na srednji skakalnici v Rasnovu (HS-97). »Za takšno rošado smo se odločili, ker so Žiga, Anže in Jurij preverjeni letalci na smučeh, na svetovnem prvenstvu v Planici (med 19. in 22. marcem) pa bomo potrebovali pet močnih adutov,« je potezo strokovnega štaba obrazložil glavni trenerin priznal, da je srednji od bratov Prevc, ki je v Saporu pristal na 19. in 32. mestu, odločitev sprejel nekoliko težje.»V takšnih primerih nikomur ni lahko, ne tekmovalcem niti trenerjem. Nikoli ni lahko sprejeti takšne odločitve, toda naš cilj za planiško SP je kolajna, zato stremimo k čim močnejši ekipi, Cene pa v preteklih letih na letalnici ni pretirano blestel,« je še pribil slovenski selektor, ki si za spektakel v Willingenu želi predvsem lepo vreme, kajti napoved za nedeljo je zelo slaba.Kar zadeva uvrstitve, bi rad, da bi njegovi izbranci nadaljevali v »japonskem« slogu. »Želim si, da bi na tekmah prikazali po dva takšna skoka, kot so ju sposobni, in se zavihteli na zmagovalni oder, ki se nam je v Saporu dvakrat za malo izmaknil. Imamo štiri močna orožja in verjamem, da še tri vroča železa,« je svoja pričakovanja razgrnil Bertoncelj, ki je bil sicer zelo zadovoljen z dosežki svojih varovancev na veliki napravi Okurajama (HS-137), čeprav ga je majhen zaostanek za stopničkami – četrtouvrščenega Petra je v nedeljo od njih ločilo 3,3, Domna pa dan prej vsega 1,3 točke – tudi malo grizel.V razburljivem (četvero)boju za veliki kristalni globus 43-letni Kranjčan največ možnosti pripisuje Avstrijcu, ki je v Saporu oblekel rumeno majico vodilnega v skupni razvrstitvi, v kateri ima zdaj 63 točk naskoka pred najbližjim zasledovalcem, Nemcem, 139 pred tretjeuvrščenim Poljakomin 156 pred četrtouvrščenim Japoncem. Najboljšega Slovenca Petra Prevca, denimo, na devetem mestu od Krafta loči že 556 točk.»Stefanu zdaj kaže najbolje. Je v dobri formi in za nameček – če me občutek ne vara – tudi najbolj stanoviten. Poleg tega ima pred zasledovalci manjšo prednost tudi na velikankah,« je še presodil Bertoncelj.