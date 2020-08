Bertoncljeve kritične besede očitno padle na plodna tla

Poljski skakalci so se po četverni zmagi veselili še trojne.

Dawid Kubacki si je z dvema zmagama prislužil 10.000 švicarskih frankov.

Timi Zajc je na drugi tekmi stopničke zgrešil le za 1,6 točke.

Zajc se je včeraj izkazal z največjo daljavo dneva

Dawid Kubacki še tretjič kralj poletja

Poljski skakalni as Dawid Kubacki, ki sta mu v Visli obakrat družbo na odru za najboljše delala rojaka Kamil Stoch (2.) in Piotr Zyla (3.), je z dvema zmagama prepričljivo osvojil prvo mesto v seštevku velike nagrade FIS in tako ubranil lanski naziv poletnega kralja. »S svojim skakanjem in izplenom sem seveda zadovoljen. Zaradi dobre forme sem vedel, da lahko zmagam, vendar pa nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo na tekmi,« je izjavil 30-letni as iz Novega Targa na jugu Poljske in se posebej zahvalil tudi navijačem, ki so mu z glasnim spodbujanjem ob izteku skakalnice Adama Malysza vlili še dodatno mero adrenalina. Kubacki se je sicer še tretjič veselil skupne zmage v poletni različice svetovnega pokala po letih 2017 in 2019.

Dawid Kubacki je minuli konec tedna letel, kot da bi bil z drugega planeta. FOTO: Christof Stache/AFP

Slovenci drugi v pokalu narodov

Velika nagrada FIS v Visli (HS-134)

Sobota: 1. Kubacki 275,6 (126.5, 128), 2. Stoch 265,8 (119.5, 136), 3. Zyla 262,5 (121.5, 131), 4. Pilch (vsi Pol) 256,6 (127.5, 126.5), 5. Ammann (Švi) 250,7 (127, 126.5), 6. Hula (Pol) 250,3 (126, 122), 11. Justin 238,8 (118, 127), 15. Bombek 235,3 (117.5, 128), 16. P. Prevc 232,8 (117, 122.5), 19. Lanišek 226,8 (117.5, 119.5), 24. Jelar 219,0 (117.5, 120), 33. Zajc 96,6 (108.5), 35. Kos (vsi Slo) 96,2 (115.5).

Nedelja: 1. Kubacki 275,9 (131.5, 127), 2. Stoch 265,6 (125.5, 128), 3. Zyla 263,6 (125, 129), 4. Zajc 262,0 (133.5, 123.5), 5. Peier (Švi) 255,0 (125.5, 125), 6. Aschenwald (Avs) 254,3 (123.5, 127), 11. P. Prevc 245,4 (124.5, 127), 13. Lanišek 243,7 (123.5, 125), 14. Justin 241,3 (120.5, 126), 25. Jelar 217,7 (116.5, 122), 31. Kos 97,3 (111.5), Bombek – diskvalifikacija.

Končni vrstni red (2/2): 1. Kubacki 200, 2. Stoch 160, 3. Zyla 120, 4. Pilch 86, 5. Aschenwald 69, 9. Zajc 50, 11. Justin 42, 15. P. Prevc 39, 16. Lanišek 32, 23. Bombek 16, 26. Jelar 13.

Pokal narodov: 1. Poljska 707, 2. Slovenija 192, 3. Švica 188, 4. Avstrija 178, 5. Češka 59, 6. Nemčija 53.



Ljubljana – Na (odprtem) poletnem poljskem državnem prvenstvu v smučarskih skokih, kakor bi lahko poimenovali edino letošnje moško tekmovanje za veliko nagrado v sklopu Mednarodne smučarske zveze (FIS) v Visli, so kraljevali domači skakalci z dvakratnim zmagovalcemna čelu. Glavni trener slovenske reprezentanceje od svojih varovancev, ki so včeraj nastopili nekoliko bolje kot v soboto, pričakoval več, kot so na koncu iztržili med okrnjeno svetovno elito.Od sedmerice Slovencev se je na prvi tekmi pred natanko 999 gledalci, kolikor so jih prireditelji zaradi ukrepov proti širitvi novega koronavirusa spustili na štadion, najbolje odrezal, član reprezentance B, ki se je v finalu s 16. mesta povzpel na enajsto. »Pokazal sem dva dobra skoka in si prislužil soliden rezultat. Ob tem sem preizkusil novo opremo in videl, kako jo bodo odgovorni preverjali ob novih pravilih,« je 27-letniskakalec SSD Stol Žirovnica razkril po svoji tretji najvišji uvrstitvi v poletni različici svetovnega pokala. Njegov najboljši dosežek ostaja peto mesto iz Hakube '13, dvakrat pa je bil v tem tekmovanju deseti (v Almatiju '13 in Hakubi '17).Mladinecje ob ognjenem krstu med nepopolno svetovno elito (na Poljsko je pripotovalo le 46 tekmovalcev iz enajstih držav) pristal na 15. mestu. »Uvodni skok je bil zaradi napake slabši, v finalu pa mi je uspel dober nastop. Za prvo tekmo v veliki nagradi je rezultat odličen,« je bil zadovoljen 18-letni član SSK Ljubno BTC, ki se je uvrstil tik pred izkušenejšega reprezentančnega kolega. Točke sta si od naših priskakala še(19.) in(24.), praznih rok pa je ob novincu(35.) ostal tudi, branilec lanske zmage v Visli, ki se je moral v soboto sprijazniti s 33. mestom.Slovenski selektor Gorazd Bertoncelj je bil po uvodni tekmi nenavadno kritičen do varovancev. »Z izjemo finalnih skokov Justina in Bombka s predstavo naših tekmovalcev, ki so glede na pričakovanja nastopili zelo slabo, ne morem(o) biti zadovoljni. Imel sem občutek, da so fantje dobro pripravljeni in da bi se lahko enakovredno kosali z najboljšimi, vendar tega nato niso pokazali,« je zmajeval z glavo 44-letni Kranjčan in pristavil, da so bili Poljaki za razred ali dva boljši od njegovih izbrancev.Očitno so njegove besede in razočaranje po neuspešnem sobotnem nastopu še posebej podžgale Timija Zajca, ki je včeraj s štartno št. 1 že takoj vrgel rokavico izziva tekmecem in z največjo daljavo dneva (133,5 m) vodil vse do konca uvodne serije, ko ga je v slabših razmerah (- 0,22 m/s : + 0,49 m/s) za 5,1 točke ugnal Dawid Kubacki (131,5 m). V finalu je nato 20-letni as iz Hramš pri Dobrni doskočil pri 123,5 metra ter zdrsnil za drugouvrščenega(125,5 m in 128 m) in tretjeuvrščenega(125 m in 129 m) na nehvaležno četrto mesto, medtem ko je Kubacki z najboljšim dosežkom druge serije (127 m) le še potrdil poletno prevlado.»Moji skoki še niso pravi, z vikendom v Visli pa sem kar zadovoljen. Na prvi tekmi sem naredil veliko napako, na drugi pa sem se na srečo zbral, prikazal napredek in prišel do vrhunskega rezultata,« je pojasnil Zajc, ki je bil kot skupno deveti najvišje uvrščeni Slovenec tudi v seštevku velike nagrade. Ob njem so se včeraj do točk dokopali tudi Peter Prevc (11.), Anže Lanišek (13.), Rok Justin (14.) in Žiga Jelar (25.). Lovro Kos (31.) je le za malo zgrešil prvo točko med elito, Jana Bombka pa so v drugo diskvalificirali zaradi neustrezne opreme.