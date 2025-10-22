Besna ruska športnica: Putin je moj predsednik in moja država ima vedno prav!

Odločitev Mednarodne smučarske zveze (FIS), da tudi v prihajajoči zimi prepove ruskim in beloruskim športnikom nastopati v svetovnem pokalu in posledično tudi na februarskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini d’Ampezzo, je v Rusiji povzročila burne odzive. Najostreje se je odzvala ruska smučarska tekačica Veronika Stepanova, ki je odločitev označila za politično in krivično.

»Vladimir Putin je moj predsednik in moja država ima vedno prav! Če je to razlog, da mi nekakšni anonimni ljudje ne dovolijo tekmovati na mednarodni ravni, je to cena, ki sem jo pripravljena plačati,« je dejala Stepanova po poročanju švedskega časnika Expressen.

Po njenem mnenju je izključitev ruskih in beloruskih športnikov s tekmovanj izraz politične diskriminacije. »Če jih bom kdaj srečala, jim želim povedati naslednje: izključujete mene in moje sotekmovalce zaradi naših političnih stališč. Potem bi morali prepovedati udeležbo tudi Izraelcem in Američanom, ki podpirajo Donalda Trumpa. Vaš sistem pomeni to – zavračati ljudi, ki razmišljajo drugače,« je še dodala 24-letna ruska tekačica na smučeh, članica zmagovite štafete na olimpijskih igrah v Pekingu 2022.

Od odkritosti do politične lojalnosti

Njene izjave so presenetile tudi druge tekmovalce. Avstrijski tekač Mika Vermeulen, ki je Stepanovo spoznal na tekmovanjih, je povedal, da je bila Veronika v preteklosti »zelo prijazna in odprta«, zdaj pa ga njen zasuk k izraziti politični lojalnosti do Kremlja preseneča.

»Bila je zelo zgovorna, odprta in se ni družila le z rusko ekipo. Zdaj pa se zdi, kot da je obrnila za 180 stopinj in izkoristila grozljiv položaj v Ukrajini,« je Vermeulen razkril za Expressen.

Pri FIS vztrajajo pri izključitvi

Mednarodni olimpijski komite (MOK) je sicer ruskim in beloruskim športnikom pustil odprta vrata za udeležbo pod nevtralno zastavo, a dokončne odločitve o njihovih nastopih sprejemajo posamezne panožne zveze. Krovna smučarska zveza je na torkovem zasedanju izglasovala, da športniki iz omenjenih dveh držav tudi v prihajajoči zimi ne bodo smeli tekmovati na preizkušnjah pod okriljem FIS.

Ker se ne bodo mogli udeleževati tekem svetovnega pokala, ruskih in beloruskih tekmovalcev ne bo niti na olimpijskih igrah, saj brez zbranih točk ne bodo mogli izpolniti kvalifikacijskih pogojev.

Odločitev je kljub vsemu presenetila opazovalce, saj je Johan Eliasch, predsednik FIS, po poročanju tujih medijev veljal za zagovornika postopne vrnitve ruskih športnikov. Nasprotno pa so se nordijske države – Norveška, Švedska in Finska – ostro uprle vsakršni obliki njihove vrnitve na mednarodna tekmovanja.