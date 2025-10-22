  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zimski športi

    Besna ruska športnica: Putin je moj predsednik in moja država ima vedno prav!

    Veronika Stepanova, članica zmagovite tekaške štafete na olimpijskih igrah v Pekingu 2022, ne skriva svoje podpore do ruskega predsednika.
    Veronika Stepanova ne skriva svoje podpore do Vladimirja Putina. FOTO: Lindsey Wasson/Reuters
    Galerija
    Veronika Stepanova ne skriva svoje podpore do Vladimirja Putina. FOTO: Lindsey Wasson/Reuters
    Miha Šimnovec
    22. 10. 2025 | 15:51
    22. 10. 2025 | 16:46
    3:20
    A+A-

    Odločitev Mednarodne smučarske zveze (FIS), da tudi v prihajajoči zimi prepove ruskim in beloruskim športnikom nastopati v svetovnem pokalu in posledično tudi na februarskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini d’Ampezzo, je v Rusiji povzročila burne odzive. Najostreje se je odzvala ruska smučarska tekačica Veronika Stepanova, ki je odločitev označila za politično in krivično.

    image_alt
    Zdaj obžaluje igranje v Rusiji, kamor še vedno odhajajo tudi Slovenci

    »Vladimir Putin je moj predsednik in moja država ima vedno prav! Če je to razlog, da mi nekakšni anonimni ljudje ne dovolijo tekmovati na mednarodni ravni, je to cena, ki sem jo pripravljena plačati,« je dejala Stepanova po poročanju švedskega časnika Expressen.

    Po njenem mnenju je izključitev ruskih in beloruskih športnikov s tekmovanj izraz politične diskriminacije. »Če jih bom kdaj srečala, jim želim povedati naslednje: izključujete mene in moje sotekmovalce zaradi naših političnih stališč. Potem bi morali prepovedati udeležbo tudi Izraelcem in Američanom, ki podpirajo Donalda Trumpa. Vaš sistem pomeni to – zavračati ljudi, ki razmišljajo drugače,« je še dodala 24-letna ruska tekačica na smučeh, članica zmagovite štafete na olimpijskih igrah v Pekingu 2022.

    Od odkritosti do politične lojalnosti

    Njene izjave so presenetile tudi druge tekmovalce. Avstrijski tekač Mika Vermeulen, ki je Stepanovo spoznal na tekmovanjih, je povedal, da je bila Veronika v preteklosti »zelo prijazna in odprta«, zdaj pa ga njen zasuk k izraziti politični lojalnosti do Kremlja preseneča.

    »Bila je zelo zgovorna, odprta in se ni družila le z rusko ekipo. Zdaj pa se zdi, kot da je obrnila za 180 stopinj in izkoristila grozljiv položaj v Ukrajini,« je Vermeulen razkril za Expressen.

    Pri FIS vztrajajo pri izključitvi

    Mednarodni olimpijski komite (MOK) je sicer ruskim in beloruskim športnikom pustil odprta vrata za udeležbo pod nevtralno zastavo, a dokončne odločitve o njihovih nastopih sprejemajo posamezne panožne zveze. Krovna smučarska zveza je na torkovem zasedanju izglasovala, da športniki iz omenjenih dveh držav tudi v prihajajoči zimi ne bodo smeli tekmovati na preizkušnjah pod okriljem FIS.

    Ker se ne bodo mogli udeleževati tekem svetovnega pokala, ruskih in beloruskih tekmovalcev ne bo niti na olimpijskih igrah, saj brez zbranih točk ne bodo mogli izpolniti kvalifikacijskih pogojev.

    Odločitev je kljub vsemu presenetila opazovalce, saj je Johan Eliasch, predsednik FIS, po poročanju tujih medijev veljal za zagovornika postopne vrnitve ruskih športnikov. Nasprotno pa so se nordijske države – Norveška, Švedska in Finska – ostro uprle vsakršni obliki njihove vrnitve na mednarodna tekmovanja.

    Sorodni članki

    Šport  |  Peking 2022
    Smučarski tek

    Ruska tekačica švedskemu novinarju: Zakaj mi ne pogledaš v spodnjice?

    Veronika Stepanova je imela drzen predlog za komentatorja časopisa Expressen.
    Miha Šimnovec 17. 2. 2022 | 16:05
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Biatlon

    Švedskemu zvezdniku so grozili celo s smrtjo

    Vrhunski biatlonec Samuel Samuelsson slovi kot od eden od tistih športnikov, ki nima dlake na jeziku. Ni skrivnost, da mu gredo v nos Rusi.
    Miha Šimnovec 23. 6. 2025 | 22:35
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Vojna v Ukrajini

    Za Ukrajino se na fronti bori tudi nekdanji zmagovalec turnirja v Umagu

    Aleksandr Dolgopolov, ki je bil na svetovni lestvici najvišje uvrščen na 13. mesto, je v treh letih vojne v domovini doživel marsikaj. Želi si le preživeti.
    Miha Šimnovec 19. 2. 2025 | 12:02
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Boks

    Eno vprašanje je bilo za Tysona preveč (VIDEO)

    Jake Paul na novinarski konferenci zagrozil železnemu Miku, da ga bo jutri ponoči med težko pričakovanim obračunom na štadionu v Arlingtonu poslal na tla.
    Miha Šimnovec 14. 11. 2024 | 11:23
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Uspehe posveča ukrajinskim vojakom

    Norveški biatlonski asi podpirajo Pidručnjega: Za Ruse ni mesta na OI!

    Najboljši ukrajinski biatlonec tudi na SP v Nemčiji spremlja vesti iz domovine in se razveseli dobrih, ko so branitelji uspešni proti slabim ljudem iz Rusije.
    Miha Šimnovec 17. 2. 2023 | 14:19
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Hokej na ledu

    Zdaj obžaluje igranje v Rusiji, kamor še vedno odhajajo tudi Slovenci

    Finski hokejist Teemu Pulkkinen se je po vrnitvi v domovino pokesal. Sprejel več slabih odločitev. Podobno se je s pepelom posul tudi Šved Jonas Jerebko.
    Miha Šimnovec 18. 8. 2025 | 17:51
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Vojna v Ukrajini

    Svojim otrokom ne zna pojasniti, zakaj jih želijo Rusi pobiti

    Ukrajinski boksarski šampion Oleksandr Usik se bo 20. avgusta še drugič udaril z Anthonyjem Joshuo. K povratnemu dvoboju so ga pregovorili ranjeni rojaki.
    Miha Šimnovec 29. 7. 2022 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Vojna v Ukrajini

    Ruska nogometašica brez dlake na jeziku: Putin nam je ukradel prihodnost

    Nadežda Karpova, napadalka Espanyola, je kritična do ruskega predsednika in večine rojakov, ki si samo zatiskajo oči pred vojno v Ukrajini.
    Miha Šimnovec 9. 6. 2022 | 12:07
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Nekdanji predsedniki

    Pahor: Država od mene nima pravice pričakovati nič, ker mi tudi nič ne daje

    Kot poudarjajo politologi, država ne naredi dovolj za nekdanje predsednike. Bi morala torej država narediti več?
    Beti Burger 21. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Giorgie pa ni bilo

    Da so iz Rima poslali glasnika italijanske Istre in italijanske Dalmacije, je svojevrstna zaušnica naši udarni diplomaciji.
    Tone Hočevar 21. 10. 2025 | 14:45
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Umor in samomor

    Pivka: Trikrat ustrelil vzgojiteljico in si nato sodil sam

    Prebivalce Pivke so včeraj zjutraj, tik preden so k pouku začeli hoditi otroci, pretreslo streljanje.
    Tomica Šuljić 21. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Med9

    Zakaj je italijanska premierka odpovedala udeležbo v Portorožu

    V diplomatskih krogih velja ocena, da ni bila zadovoljna s premajhno izpostavljenostjo na portoroškem vrhu.
    Uroš Esih 20. 10. 2025 | 13:12
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Bo omrežnina zadostovala za zeleni prehod?

    Slovenija se je z Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN) zavezala ambicioznim ciljem prehoda v nizkoogljično družbo.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Davčna olajšava, ki je Slovenci pogosto ne izkoristijo

    Vsakdo, ki varčuje za pokojnino, ima pravico, da zniža svojo davčno osnovo. Spoznajte, kako z vplačili v dodatno pokojninsko zavarovanje lahko tudi prihranite.
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 13:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki spremeni življenje cele družine (video)

    Oglejte si pogovor s Štefanijo L. Zlobec, v katerem je iskreno spregovorila o življenju z demenco in vlogi Spominčice:
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    INVESTIRANJE

    Kdaj je pravi trenutek za investiranje? (video)

    Čakanje na popoln trenutek za vlaganje pogosto pomeni zamujene priložnosti – dolgoročna disciplina in redno investiranje pa sta ključ do uspeha.
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 10:48
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Poslovna konferenca

    Delamo, kar lahko, postavljamo sončne elektrarne

    Umeščanje vseh drugih elektrarn in daljnovodov v prostor je velika težava, a ne samo pri nas.
    Borut Tavčar, Marjana Kristan Fazarinc 22. 10. 2025 | 14:36
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Konferenca Energetika 2025

    Konec septembra smo bili pri elektriki 70-odstotno uvozno odvisni

    Direktor Elesa Aleksander Mervar je na konferenci spregovoril o slovenski energetski prihodnosti.
    Nejc Gole 22. 10. 2025 | 12:10
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Embargo na uvoz plina iz Rusije ne bo vplival na cene

    Gospodarsko zbornico veseli dogovor z energetsko zbornico in vlado, po katerem bodo največji porabniki energije dobili pomoč.
    Borut Tavčar 22. 10. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Konferenca Energetika 2025

    Kombinacija Jek 2 in obnovljivih virov je najboljša

    Za Slovenijo je najprimernejši scenarij, ki temelji na jedrski energiji in zmernemu deležu obnovljivih virov energije, je analizo predstavil Jože P. Damijan.
    Nejc Gole 22. 10. 2025 | 10:30
    Preberite več

    Več iz teme

    smučarski tekVeronika StepanovaVladimir PutinDonald TrumpRusija-Ukrajina

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Znani slovenski ekipi za finale v Klingenthalu

    Glavna trenerja Robert Hrgota in Jurij Tepeš sta po sinočnjem državnem prvenstvu v smučarskih skokih razkrila potnike na zadnjo tekmo velike nagrade v Nemčiji.
    Miha Šimnovec 22. 10. 2025 | 17:08
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Onesnaženje zraka

    Kakšen oksidativni stres v našem telesu povzroča onesnažen zrak

    Oksidativni stres v mestih z gostim cestnim prometom je lahko do trikrat višji kot na podeželskih območjih.
    Saša Senica 22. 10. 2025 | 17:05
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Celje

    Z lažnimi profili mladoletnic novačili moške in jih nato hudo poškodovali

    Celjski policisti so aretirali dve mladoletni in eno polnoletno osebo.
    22. 10. 2025 | 17:00
    Preberite več
    Kultura  |  Razno
    Dvanajst občinskih projektov

    Novo življenje, nove vsebine, prostori za učenje in druženje

    Obnovljeni objekti obogatijo lokalno okolje tako s kulturnimi vsebinami kot s turistično-športno ponudbo.
    Andrej Predin 22. 10. 2025 | 17:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Mirovniški copati ali vojaški škornji

    Dejstvo je, da Ukrajina sama Rusije ne more premagati; dlje ko bodo trajali spopadi, manjša bo.
    Boris Čibej 22. 10. 2025 | 16:54
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Celje

    Z lažnimi profili mladoletnic novačili moške in jih nato hudo poškodovali

    Celjski policisti so aretirali dve mladoletni in eno polnoletno osebo.
    22. 10. 2025 | 17:00
    Preberite več
    Kultura  |  Razno
    Dvanajst občinskih projektov

    Novo življenje, nove vsebine, prostori za učenje in druženje

    Obnovljeni objekti obogatijo lokalno okolje tako s kulturnimi vsebinami kot s turistično-športno ponudbo.
    Andrej Predin 22. 10. 2025 | 17:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Mirovniški copati ali vojaški škornji

    Dejstvo je, da Ukrajina sama Rusije ne more premagati; dlje ko bodo trajali spopadi, manjša bo.
    Boris Čibej 22. 10. 2025 | 16:54
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Zdrava hrana

    Vabljeni na kuharsko delavnico: Meal prep – zdravi obroki iz ene posode

    Bi radi jedli uravnoteženo, prihranili čas med tednom in se izognili vsakodnevnemu vprašanju: kaj naj danes skuham?
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 13:11
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA ZAŠČITA

    Bo to botrovalo naslednji tehnološki revoluciji?

    Svet podjetništva se je v zadnjem desetletju močno spremenil. Digitalizacija je prinesla hitro rast in nove priložnosti, hkrati pa tudi številne ranljivosti.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VHODNA VRATA

    Ključ do učinkovitega ogrevanja in velikih prihrankov

    V svoji hiši lahko uživate brez debelih puloverjev ali ušesnih čepkov tudi zaradi vhodnih vrat.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Investicijski kredit – ker podpiramo rast podjetnikov

    V Addiko banki partnersko podpiramo poslovno rast samostojnih podjetnikov ter malih in srednje velikih podjetij – tudi ko pride do investicij.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Kdaj je hibridni sistem ogrevanja prava izbira?

    Hibridni sistemi združujejo zanesljivost tradicionalnih virov in prednosti obnovljivih. Primerni so za vse, ki želijo prilagodljivost in energetsko varnost.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 10:02
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe

    Philips Avent poziva skupnost, da bolj podpira mamice in pomaga zmanjšati pritisk, s katerim se spopadajo, s svojo novo pobudo Share the Care.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 13:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Počitnice.si z rekordno ponudbo poletov Ryanair iz Zagreba

    Med prvomajskimi počitnicami bo iz Zagreba vzletelo kar 75 letal Ryanair, največ na priljubljene sredozemske destinacije.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Sovoznik

    Gregor Kosi: V preteklosti sem žrtvoval ljudi na račun uspeha

    Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
    Gregor Knafelc 2. 10. 2025 | 00:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Varčevanje

    Velika napaka, ki jo počnejo mnogi

    Še pred ne tako davnim je bila inflacija velika težava. V nekem trenutku je na letni ravni celo presegla 10 odstotkov.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    UDOBEN SLOG

    Lepota, ki jo nosimo s sabo, za popolno ravnovesje

    Ko sem pred kratkim v roke vzela Galaxy Z Flip7 in Galaxy Watch8, sem vedela, da kupujem orodje, ki mi bo pomagalo živeti bolj uravnoteženo.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 11:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Trajnostna rešitev za nižje stroške ogrevanja

    Geotermalne toplotne črpalke omogočajo stabilno, varčno in okolju prijazno ogrevanje z dolgoročnimi prihranki.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prehrana

    Je oznaka “brez sladkorja” res brez sladkorja?

    Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako obvladati bolečine v hrbtu s pomočjo fizioterapije

    Bolečine v hrbtu so pogosto posledica neravnovesja v telesu. Spoznajte vzroke in poiščite ustrezno pomoč, ki vas bo odrešila muk.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

    Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Zrak

    Kako ukrepati, če je v vašem domu plesen?

    Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. V podjetju LUNOS opozarjajo na nujnost trajnostnih rešitev.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 12:08
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nova rešitev DKV Mobility podjetjem prinaša prihranek časa in stroškov

    Nič več Excelovih preglednic in papirnate dokumentacije za upravljavce voznega parka. Tu je nova digitalna rešitev za boljšo organizacijo in manj birokracije.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 12:59
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kdo lahko po novem dostopa do podatkov o lastnikih podjetij?

    Register dejanskih lastnikov, ki ga vzdržuje AJPES, je eden ključnih mehanizmov za zagotavljanje preglednosti lastniških struktur gospodarskih subjektov.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    LASERSKA TERAPIJA

    Odstranite dlake za vedno - specialisti za lasersko odstranjevanje dlak

    Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 12:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Do nižjih računov za elektriko z jesensko akcijo pri Petrolu

    Kako lahko v treh mesecih znižate račun za elektriko? Izkoristite Petrolovo posebno akcijo za nove in obstoječe odjemalce.
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 08:09
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo