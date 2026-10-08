Anamarija Lampič: Želim doživeti materinstvo in se vrniti na tekme

Za Ano Marijo Lampič bo prihajajoča sezona drugačna od vseh dosedanjih. Slovenska biatlonka zaradi nosečnosti ne bo tekmovala, januarja pa pričakuje rojstvo svojega prvorojenca. Kljub temu ostaja aktivna in tudi v tem obdobju ne želi povsem prekiniti s športom. »Treniram, kolikor se le da, in v bistvu res po občutku. Zadnji mesec res samo enkrat dnevno, ampak samo izključno zaradi tega, da vzdržujem energijo, formo, in da mi bo potem tudi lažje priti nazaj,« pravi Lampič. Čeprav trenutno ne želi postavljati velikih dolgoročnih načrtov, je ena stvar jasna – vrnitev v vrhunski šport ostaja njen cilj. FOTO: Leon Vidic Ob tem priznava, da se utrujenost že nekoliko bolj pozna, zato treninge prilagaja počutju in predvsem posluša svoje telo. »Ne pretiravam, ne grem v neke ekstreme. Res poslušam ...