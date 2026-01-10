Slovenske biatlonke dolgo v boju za stopničke, na koncu sedme

Slovenske biatlonke so na ženski štafeti v Oberhofu osvojile odlično sedmo mesto. Ker so naše najboljše tri tekmovalke nastopale na začetku, so bile dolgo časa celo v boju za stopničke, naposled pa so jih prehitele nekatere bolj favorizirane države. Zanesljivo so zmagale Francozinje. Na moški zasledovalni tekmi slavi Italijan Tommaso Giacomel, s 33. mestom je bil najboljši Slovenec Lovro Planko.

Lena Repinc je odlično začela tekmo, imela le eno popravo in Anamariji Lampič predala le za Francijo, Italijo in Norveško. Tudi Lampičeva, nekdanja smučarska tekačica, je tekmovala imenitno in s petimi popravami zavoljo napak drugih tekmovalk predala celo kot tretja. Od začetka do konca so brez težav vodile Francozinje.

Polona Klemenčič je začela nekoliko rezervirano, prehitela jo je Norvežanka Karoline Offigstad Knotten. Naša najboljša biatlonka letošnje sezone je v nadaljevalju tekla odlično, na strelišču pa izgubila nekaj sekund v primerjavi z Nemko in Norežanko ter predala kot četrta.

Lena Repinc je vrhunsko odprla tekmo in predala kot četrta. FOTO: Matthew Childs/Reuters

Zadnja je bila na delu mlada Manca Caserman, ki je v četrtek na šprintu debitirala v svetovnem pokalu. Dejstvo je, da Slovenkam manjka četrta tekmovalka, ki bi jih na tekmah obdržala med najboljšimi, a prav je, da tudi mlade tekmovalke nabirajo izkušnje med najboljšimi.

Na prvem streljanju je Casermanova morala v kazenski krog in je tako izgubila nekaj mest. V strelskem nastopu stoje je bila veliko boljša, strelišče je zapustila kot šesta, ciljno črto pa je prečkala na zelo dobrem sedmem mestu.

Lovro Planko se ustaljuje med dobitniki točk

Na delu so bili danes tudi biatlonci, ki so se pomerili na zasledovalni tekmi. S tremi napakami je 33. končal Lovro Planko, izven mest, ki prinašajo točke, pa so bili kljub dobrim strelskim nastopom Toni Vidmar, Miha Dovžan in Matic Repnik. Zmage se je na tekmi številnih preobratov pred Norvežanom Martinom Uldalom veselil Italijan Tommaso Giacomel.

»Počutje na tekmi je bilo danes še boljše kot na šprintu. Na žalost nismo imeli sreče pri izbiri maže, saj smuči niso bile konkurenčne ostalim tekmovalcem. Zdi se mi, da bi v teh razmerah z zgolj tremi zgrešenimi streli moral napredovati več, a tako pač je,« pravi Lovro Planko.

Tudi trener Janez Marič je potožil na težavami. »Razočaran sem. Ko sem videl, da je Lovro Planko na začetku tekme napredoval le za tri mesta, smo vedeli, da nekaj ni v redu,« je ostal nekoliko skrivnosten, a očitno smuči niso bile dobro namazane.