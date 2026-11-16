Jakov Fak ostaja mladosten, navdušila mlada Ela Sever

Slovenski biatlonci so konec tedna v avstrijskem Obertilliachu na snegu opravili pomemben tekmovalni preizkus pred začetkom nove sezone svetovnega pokala. V močni mednarodni konkurenci so varovanci novega glavnega trenerja Armina Auchentallerja prikazali spodbudne nastope, posebej pa sta izstopala izkušeni Jakov Fak in mlada Ela Sever, ki je že med poletnimi pripravami pokazala velik napredek.

Fak je na nedeljskem sprintu zadel vseh deset tarč in osvojil četrto mesto, za zmagovalcem Campbellom Wrightom pa je zaostal le 17 sekund. Wright je bil najhitrejši tudi na sobotni preizkušnji, ko je brezhibno opravil strelski del in za 25 sekund ugnal Nemca Justusa Strelowa.

Najboljši Slovenec je bil tedaj Lovro Planko na 12. mestu, Fak je ob treh zgrešenih strelih končal na 14., Miha Dovžan pa na 15. mestu. Dovžan je bil v nedeljo prav tako strelsko brezhiben in osvojil 16. mesto.

Jakov Fak potrjuje, da so leta le številka. FOTO: Sloski

Dekleta zelo obetavno

Med dekleti je največ pozornosti pritegnila Ela Sever. Članica SK Brdo je na sobotni skrajšani zasledovalni tekmi zgrešila le en strel in za zmagovalko, izkušeno Nemko Janino Hettich-Walz, zaostala 36,7 sekunde. Nemka je sicer naredila dve strelski napaki, a bila dovolj hitra na progi, da je slavila zmago.

Dobro sta nastopili tudi Polona Klemenčič, ki je bila z dvema zgrešenima streloma četrta, in Lena Repinc, ki je ob enakem strelskem izkupičku zasedla deveto mesto. Manca Caserman je bila 15.

Na nedeljskem sprintu je Hettich-Walzova potrdila odlično pripravljenost in zmagala še drugič v dveh dneh. Nemške biatlonke so zasedle vseh prvih šest mest, najboljša Slovenka pa je bila Repinčeva na 13. mestu, Severjeva je bila 15., Klemenčičeva pa je po šestih zgrešenih strelih končala na 35. mestu.

Zadnja snežna tekma pred začetkom svetovnega pokala. Zelo dobro nastopali mladi Ela Sever in Manca Caserman. FOTO: Sloski

Zaradi pomanjkanja snega so organizatorji nekoliko prilagodili pravila tekmovanja. Namesto kazenskih krogov so tekmovalci za zgrešene strele prejemali časovne pribitke, moški po 22 sekund, ženske pa po 45 sekund. Zato so rezultati lahko nekoliko varljivi.

Nova sezona svetovnega pokala se bo začela 26. novembra v Kontiolahtiju na Finskem, slovenska reprezentanca pa se bo javnosti predstavila v petek, 20. novembra.