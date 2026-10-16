Jakov Fak in druščina se vračajo že konec tedna na spektakularni tekmi

Svetovna biatlonska elita se bo konec tedna zbrala v Münchnu, kjer bo legendarni olimpijski park v soboto in nedeljo gostil drugo izvedbo festivala Loop One. Dogodek pod okriljem Mednarodne biatlonske zveze (IBU) bo združil spektakularne boje vrhunskih športnikov, na štartu pa bo tudi močna slovenska zasedba. Naša reprezentanca, katere trener je po koncu lanske sezone postal Italijan Armin Auchentaller, bo imela v moški konkurenci na voljo tri mesta, v ženski pa dve. Pri moških bodo nastopili Jakov Fak, ki pri 39 letih še vedno drži stik s svetovnim vrhom, Miha Dovžan in Tadej Repnik. Lovro Planko je pred tekmovanjem zbolel in bo tako ostal doma. Močni železi bomo v ognju imeli tudi pri dekletih, kjer se bosta konkurenci zoperstavili Polona Klemenčič in Lena Repinc. Obe sta lani začeli ...