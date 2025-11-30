Kazenski krog vzel veliko boljšo uvrstitev

Švedska dvojica Sebastian Samuelsson in Ella Halvarsson je zmagovalka tekme mešanih parov za svetovni pokal v biatlonu. V domačem Östersundu sta ugnala norveško in francosko dvojico. Slovenca Jakov Fak in Polona Klemenčič sta zasedla deveto mesto.

Fak je dobro začel preizkušnjo in z eno popravo na dveh strelskih nastopih Klemenčičevi predal kot šesti z manj kot petimi sekundami zaostanka. Njegova reprezentančna kolegica je leže dobro streljala, v stoje pa je morala v kazenski krog, s čimer so sanje o vrhunski uvrstitvi splavale po vodi.

Klemenčičeva je Faku predala z 51 sekundami zaostanka na devetem mestu, ta pa je položaj zadržal. V zadnjem delu preizkušnje je Klemenčičeva bolje streljala, a ni mogla dohiteti tekmic pred sabo. Ciljno črto je prečkala z zaostankom 1:42,4 minute na devetem mestu.

Polona Klemenčič je morala v kazenski krog. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

V boju za zmago so bile ves čas v ospredju švedska, norveška in francoska dvojica. Samuelsson je v drugi predaji povečal prednost pred Norvežanom, medtem ko je iz boja za zmago izpadla Francija po slabem strelskem nastopu Fabiena Clauda.

V zadnji predaji je Halvarsson z nekaj popravami vseeno ohranila prednost pred tekmicami in ciljno črto prečkala 19,1 sekunde pred Norveško, ki sta jo zastopala Sturla Holm Laegreid in Maren Kirkeeide. V zadnjem krogu je tretje mesto Franciji pritekla Camille Bened, potem ko je za las ugnala Nemko.

Izidi:

1. Švedska 35:12,1 (0+4)

(Sebastian Samuelsson, Ella Halvarsson)

2. Norveška + 19,1 (0+6)

(Sturla Holm Laegreid, Maren Kirkeeide)

3. Francija 37,3 (1+6)

(Fabien Claude, Camille Bened)

4. Nemčija 37,8 (0+3)

5. Avstrija 56,0 (0+4)

(Simon Eder, Lisa Theresa Hauser)

6. Švica 1:01,8 (0+9)

7. Poljska 1:19,4 (0+5)

8. Finska 1:22,8 (0+4)

9. Slovenija 1:42,4 (1+7)

(Jakov Fak, Polona Klemenčič)

10. Estonija 1:54,3 (2+10)