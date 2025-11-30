Kazenski krog vzel veliko boljšo uvrstitev

Neomejen dostop | že od 14,99€
Švedska dvojica Sebastian Samuelsson in Ella Halvarsson je zmagovalka tekme mešanih parov za svetovni pokal v biatlonu. V domačem Östersundu sta ugnala norveško in francosko dvojico. Slovenca Jakov Fak in Polona Klemenčič sta zasedla deveto mesto.
Fak je dobro začel preizkušnjo in z eno popravo na dveh strelskih nastopih Klemenčičevi predal kot šesti z manj kot petimi sekundami zaostanka. Njegova reprezentančna kolegica je leže dobro streljala, v stoje pa je morala v kazenski krog, s čimer so sanje o vrhunski uvrstitvi splavale po vodi.
Klemenčičeva je Faku predala z 51 sekundami zaostanka na devetem mestu, ta pa je položaj zadržal. V zadnjem delu preizkušnje je Klemenčičeva bolje streljala, a ni mogla dohiteti tekmic pred sabo. Ciljno črto je prečkala z zaostankom 1:42,4 minute na devetem mestu.
V boju za zmago so bile ves čas v ospredju švedska, norveška in francoska dvojica. Samuelsson je v drugi predaji povečal prednost pred Norvežanom, medtem ko je iz boja za zmago izpadla Francija po slabem strelskem nastopu Fabiena Clauda.
V zadnji predaji je Halvarsson z nekaj popravami vseeno ohranila prednost pred tekmicami in ciljno črto prečkala 19,1 sekunde pred Norveško, ki sta jo zastopala Sturla Holm Laegreid in Maren Kirkeeide. V zadnjem krogu je tretje mesto Franciji pritekla Camille Bened, potem ko je za las ugnala Nemko.
Izidi:
1. Švedska 35:12,1 (0+4)
(Sebastian Samuelsson, Ella Halvarsson)
2. Norveška + 19,1 (0+6)
(Sturla Holm Laegreid, Maren Kirkeeide)
3. Francija 37,3 (1+6)
(Fabien Claude, Camille Bened)
4. Nemčija 37,8 (0+3)
5. Avstrija 56,0 (0+4)
(Simon Eder, Lisa Theresa Hauser)
6. Švica 1:01,8 (0+9)
7. Poljska 1:19,4 (0+5)
8. Finska 1:22,8 (0+4)
9. Slovenija 1:42,4 (1+7)
(Jakov Fak, Polona Klemenčič)
10. Estonija 1:54,3 (2+10)
Komentarji