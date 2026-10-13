Huda nesreča biatlonskega zvezdnika: izgubil spomin, srečen je, da lahko hodi

Norveški biatlonec Martin Uldal je med pripravami na novo sezono doživel hudo nesrečo na alpskih smučeh. Po silovitem padcu je utrpel pretres možganov in začasno izgubil spomin, zaradi česar se nekaj časa ni zavedal niti tega, kje je in kaj počne. Nesreča se je zgodila pred približno dvema tednoma, ko je Uldal smučal s svojim dekletom, prav tako biatlonko Gro Randby. Po treh urah smučanja je na trdi snežni podlagi naletel na zaplato mehkega snega, izgubil ravnotežje in z glavo močno udaril ob tla. »Bilo me je zelo strah. Občutek je bil, kot da bi imel hudo demenco,« je neprijetno izkušnjo opisal Norvežan, ki se po padcu ni mogel spomniti niti dogodkov iz preteklega meseca. Njegovo dekle je nemudoma poklicalo reševalce. Uldala so najprej pospremili do planinske koče, od koder so ga ...