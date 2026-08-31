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Zimski športi

Jakov Fak z uspešnimi pripravami, za novo leto bo na Pokljuki

Slovenska biatlonska reprezentanca po napornih, a učinkovitih pripravah že pogleduje proti prvim tekmam. Na Pokljuki tokrat za novo leto.
Naši biatlonci in biatlonke poleti veliko trenirajo na Pokljuki, odpravijo pa se tudi v tujino. FOTO: Leon Vidic/Delo
Galerija
Naši biatlonci in biatlonke poleti veliko trenirajo na Pokljuki, odpravijo pa se tudi v tujino. FOTO: Leon Vidic/Delo
Matic Rupnik
31. 8. 2026 | 14:44
31. 8. 2026 | 14:49
3:14
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Po zahtevnih poletnih mesecih, prežetih s kondicijskimi pripravami ter veliko treninga na rolkah ter strelišču, se slovenski biatlonci počasi približujejo prvemu tekmovalnemu preizkusu v sezoni. Večino treningov so naši tekmovalci ter tekmovalke, ki bodo sicer v prihodnji sezoni nastopali v zelo okrnjeni zasedbi, opravili na standardnem prizorišču na Pokljuki. 

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Predvsem A reprezentanca pa se ni omejevala le na meko slovenskega biatlona. Maja so sicer priprave začeli na Rudnem polju, nato so trenirali tudi v Istri, julija in avgusta pa so opravili tudi v Obertilliachu, kjer se mudijo tudi te dni. 

Prvi preizkus reprezentanco čaka prvi septembrski konec tedna, ko bo Pokljuka gostila državno prvenstvo na tekaških rolkah – čeprav je Jakov Fak formo že preizkusil pred dobrim tednom v Dresdnu na ekshibicijski tekmi City Biathlon.

Na Pokljuki bomo sicer veliko dogajanja videli tudi v prihajajoči zimi. Svetovni pokal se bo začel konec novembra v Kontiolahtiju na Finskem. Karavana najboljših športnikov in športnic, v kateri zaradi materinstva ne bo Anamarije Lampič in Hanne Öberg, Emilien Jacquelin pa se bo povsem posvetil kolesarstvu, pa se bo na Pokljuki ustavila med 30. decembrom in 3. januarjem, torej za novo leto. 

Novoletna Pokljuka

Gre za novost v biatlonskem svetu – najbolj gledani zimski šport se namreč iz leta v leto razvija, ker pa navijači tudi v novoletnem času radi gledajo športne dogodke, bo slovensko prizorišče zagotovo pritegnilo veliko zanimanja. Enako bo tudi nekaj tednov pozneje, ko bo pri nas potekalo odprto evropsko prvenstvo, v začetku februarja pa še IBU pokal (drugi razred mednarodnih tekmovanj v biatlonu). 

Vrhunec biatlonske sezone bo svetovno prvenstvo v Otepääju, svetovni pokal pa se bo marca zaključil v Oslu. Biatlonski spektakel bo med 16. in 18. oktobrom vnovič gostil tudi München – lani smo na festivalu Loop one v središču bavarske prestolnice videli več kot petdeset tisoč navijačev. 

Letošnja sezona bo za slovensko biatlonsko reprezentanco drugačna. Zaradi materinstva bo manjkala Anamarija Lampič, Matic Repnik in Anton Vidmar pa sta končala športni poti. Prvo ime seveda ostaja prekaljeni Jakov Fak, ki je podaljšal kariero, z novim trenerjem Arminom Auchentallerjem pa so tekmovalci in tekmovalke optimistični. V A reprezentanci pri dekletih ostajata Polona Klemenčič ter Lena Repinc (slednja se je poleti posvetila kolesarstvu, a biatlon ostaja številka 1), pridružujeta pa se jima mladi in nadvse obetavni Manca Caserman ter Ela Sever. 

Pri članih je poleg Faka kariero podaljšal tudi Miha Dovžan, pozitivno pa je v sezono krenil še Lovro Planko. Novinec v reprezentanci je mladi Aljaž Omejc. 

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biatlonJakov Fakzimski športiPokljuka

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ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

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NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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