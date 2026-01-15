Slovenski biatlonci pogrešajo Jakova Faka

Francoska četverica je po napetem boju zmagovalka moške biatlonske štafete v nemškem Rupholdingu. Vsi slovenski fantje, tudi Matic Repnik, sicer član B reprezentance, so svoje delo oddelali dobro, a predvsem zavoljo slabega teka so končali na 14. mestu. Naši izbrani vrsti manjka odlični Jakov Fak, ki naj bi se vrnil v Novem Mestu na Moravskem.

Miha Dovžan se je na progo podal kot prvi in je odlično konkuriral najboljšim tekmovalcem svetovnega pokala, po prvem streljanju je bil celo tretji. Na strelišču je svoje delo opravil brezhibno in Toniju Vidmarju predal kot sedmi, a je bil v stiku z vodilnimi reprezentancami. Tudi Vidmar, minuli vikend je v Oberhofu osvojil svoje prve letošnje točke za svetovni pokal, je svoj nastop začel izvrstno, držal je stik z veliko vodilno skupino.

Na četrtem streljanju moške štafete je Vidmar imel tri poprave, a je vseeno odšel naprej brez kazenskega kroga. Po polovici tekmovanja so na veselje številnih domačih navijačev vodili Nemci, Matic Repnik pa je štafetno palico prevzel na osmem mestu.

Jakov Fak se vrača na njemu ljubem prizorišču na Moravskem. FOTO: Blaž Samec/Delo

Ta je navdušil na streljanju leže, kjer je sprva v neposrednem dvoboju z legendarnim Francozom Quentinom Fillion-Mailletom pokril vse tarče, popolno pa je oddelal tudi stoje. Žal mladi Slovenec tekaško še ni med najboljšimi, zato je na progi pustil kar nekaj sekund, našemu najboljšemu tekmovalcu olimpijske sezone Lovru Planku pa je predal kot petnajsti.

Ta se je na progo podal slabo minuto za desetim mestom, spredaj pa so se za zmago borile Norveška, Nemčija, Švedska in Francija. V prvo je Planko odstreljal dobro, v drugo pa je žal moral v kazenski krog in Slovenija se je morala zadovoljiti s štirinajstim mestom.

Zmagovalca je odločilo zadnje streljanje, ki ga je najhitreje opravil Eric Perrot iz Francije. Ta je prednost nekaj sekund ubranil tudi v zadnjem krogu in svojo reprezentanco na generalki pred olimpijskimi igrami popeljal do velike zmage. Drugi so bili Norvežani, tretji domačini Nemci, Švedi pa so tokrat ostali tik pod zmagovalnim odrom.

Jutri je na sporedu ženski šprint, v soboto bodo v najhitrejši disciplini na delu fantje, v nedeljo pa sledita obe zasledovalni tekmi.