Zimski športi

Slovenci skromni, prepričljiva zmaga Laegreida

Vsekakor ne gre za naključno slabe dosežke slovenske ekipe v biatlonu, ki v tej sezoni nima tekmovalca v seštevku svetovnega pokala med 50 najboljšimi na svetu
Sturla Holm Laegreid si je pristreljal in pritekel novo zmago. FOTO: Minna Raitavuo/AFP
Galerija
Sturla Holm Laegreid si je pristreljal in pritekel novo zmago. FOTO: Minna Raitavuo/AFP
P. Z., STA
12. 3. 2026 | 17:33
12. 3. 2026 | 17:44
2:49
A+A-

Norveški biatlonski as Sturla Holm Laegreid drži visoko formo. Petim olimpijskim kolajnam v Anterselvi je pretekli teden v Kontiolahtiju dodal dve uvrstitvi na stopničke, danes pa se je z zmago v šprintu v estonskem Otepääju na zmagovalni oder zavihtel že osmič zaporedoma. Med Slovenci je bil na 23. mestu najboljši Toni Vidmar.

Otepää gosti generalko biatlonske karavane pred svetovnim prvenstvom 2027, kar je za organizatorje priložnost, da preverijo vse službe. Na progah so se tudi v Estoniji najbolje znašli najboljši, drugo zaporedno po skupinskem štartu na Finskem in 18. zmago v karieri pa si je predvsem v smučini priboril 29-letni Laegreid.

Na vrhu je končala peterica, ki je zadela vseh deset strelov s puško. Po dveh tretjinah tekme je bil v vodstvu Francoz Emilien Jacquelin, ki pa 2,8 sekunde prednosti ni rešil do cilja. V 3,3-kilometrskem zadnjem krogu si je Laegreid priboril pomembnih 10,7 sekunde prednosti za sobotno zasledovanje. Nemec Philipp Nawrath na tretjem mestu je zaostal 17,8 sekund.

Norvežan Isak Frey in Francoz Quentin Fillon Maillet na naslednjih mestih sta zaostala že več kot pol minute, kar za Laegreida že pred tekmo pomeni vsaj en kazenski krog prednosti. Vodilni v svetovnem pokalu Francoz Eric Perrot je danes zgrešil dve tarči in bil 12.

V slovenski ekipi je na 10-kilometrski tekmi dobro nastopil le Toni Vidmar. Tudi ta je zadel vseh deset tarč, na koncu pa z zaostankom dobre minute in pol zasedel 23. mesto. Lovro Planko na 46. in Jakov Fak na 55. mestu, prvi z dvema, drugi z enim kazenskim krogom, sta ujela zasledovanje. Brez je na 74. mestu ostal Miha Dovžan, mladi Matic Repnik je bil skromen 104.

Vsekakor ne gre za naključno slabe dosežke slovenske ekipe, ki v tej sezoni nima tekmovalca v seštevku svetovnega pokala med 50 najboljšimi na svetu, najvišje je po današnjih novih točkah Vidmar na 52. mestu. Ob tem ne gre spregledati, da bi bili ti dosežki še malenkost slabši, če bi se v karavano vrnili tekmovalci iz Rusije in Belorusije.

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

