Slovenska biatlonska reprezentanca se z novim trenerjem in z mešanico izkušenj ter mladosti podaja v poolimpijsko sezono. Tudi stopničke niso nedosegljive.
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Armin Auchentaller bo delal z ekipo, ki je motivirana in ima veliko mladih ter veliko izkušenih tekmovalcev in tekmovalk. FOTO: Leon Vidic/Delo
Po trinajstih letih dela z ameriško reprezentanco se je Armin Auchentaller ob koncu prejšnje sezone odločil za spremembo. Prevzel je slovensko reprezentanco, s katero ima visoke načrte. Kar trinajst let je bil trener v ameriški reprezentanci, kjer so bili ob njegovem odhodu navdušeni nad ekipo, ki jo je zgradil.
Predvsem se je veliko posvečal mladim tekmovalcem, predvsem izredno obetavnemu Campbellu Wrightu. Tudi v slovenski ekipi bo imel priložnost za delo z nadarjenimi mladimi biatlonkami in biatlonci, hkrati pa mu bo sodeloval tudi z nekaterimi prekaljenimi tekmovalci, na čelu z Jakovom Fakom.
Pred vami je prva sezona s slovensko reprezentanco. Kako so potekale priprave in kako ste zadovoljni z delom slovenskih biatloncev?
Prišel sem v zelo motivirano ekipo. V njej je veliko ...
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