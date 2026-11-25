Po trinajstih letih dela z ameriško reprezentanco se je Armin Auchentaller ob koncu prejšnje sezone odločil za spremembo. Prevzel je slovensko reprezentanco, s katero ima visoke načrte. Kar trinajst let je bil trener v ameriški reprezentanci, kjer so bili ob njegovem odhodu navdušeni nad ekipo, ki jo je zgradil. Predvsem se je veliko posvečal mladim tekmovalcem, predvsem izredno obetavnemu Campbellu Wrightu. Tudi v slovenski ekipi bo imel priložnost za delo z nadarjenimi mladimi biatlonkami in biatlonci, hkrati pa mu bo sodeloval tudi z nekaterimi prekaljenimi tekmovalci, na čelu z Jakovom Fakom. Pred vami je prva sezona s slovensko reprezentanco. Kako so potekale priprave in kako ste zadovoljni z delom slovenskih biatloncev? Prišel sem v zelo motivirano ekipo. V njej je veliko ...