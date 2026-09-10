Na vrhu svetovne biatlonske zveze bo odslej Slovenec

Slovenec Tim Farčnik bo na prihajajočem kongresu Mednarodne biatlonske zveze Ibu v nemškem Berchtesgadnu predvidoma izvoljen za novega predsednika te organizacije. Šestinštiridesetletnik je namreč edini kandidat za predsedniški stolček in naslednika 72-letnega Olleja Dahlina.

Šved se s položaja poslavlja ob koncu svojega drugega štiriletnega mandata. Farčnik je bil v preteklosti že član izvršnega odbora krovne zveze. Tudi za položaj podpredsednice se poteguje le ena kandidatka, Švedinja Anna Sofia Domeij.

Nekdanji generalni sekretar Avstrijske smučarske zveze Christian Scherer prav tako nima protikandidata v boju za ponovno izvolitev na položaj blagajnika. Poleg volitev bodo delegati kongresa od 17. do 20. septembra glasovali tudi o prizorišču svetovnega prvenstva leta 2031, pri čemer se odločajo med Kontiolahtijem (Finska) in Östersundom (Švedska).