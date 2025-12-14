Sijajna vrnitev Italijanke, do točk le Polona Klemenčič

Italijanka Lisa Vittozzi je na zasledovalni tekmi v avstrijskem Hochfilznu dosegla deveto zmago v biatlonskem svetovnem pokalu. Polona Klemenčič je zasedla 20. mesto, Lena Repinc pa je bila 58.

Junakinja tekme v Avstriji je nedvomno 30-letna Vittozzijeva, ki je lansko sezono zaradi poškodbe hrbta izpustila, zdaj pa se je pred domačimi olimpijskimi igrami v Anterselvi vrnila z zmago in napovedala boj za odličje tudi na najpomembnejših tekmah sezone.

Italijanka si je zmago pristreljala. V smučino je krenila šele kot 14., minuto za najboljšimi, nato pa že na polovici našla stik z vodilnimi, v drugem delu pa je s pridom kaznovala vsak kazenski krog. Po zadnjem streljanju ji je bila blizu le Švedinja Anna Magnusson, ki je imela 3,6 sekunde zaostanka, a je v zadnjem krogu Italijanka potrdila, da je močnejša. Švedinja je bila nenatančna s puško na tretjem postanku, vseeno pa je obdržala vodstvo v skupnem seštevku.

»Prikazala sem popolno predstavo, kar mi zelo veliko pomeni. Bilo je težko, zelo sem morala garati, a vedela sem, da se bom vrnila med najboljše. In ob takšnem uspehu se uresničijo sanje. Meni to pomeni vse,« je Italijanka med vrsticami pokazala, kako si je po trdem delu na treningu spet želela zmago.

Polona Klemenčič je bila 20. FOTO: Matej Družnik

Za bron se je v zadnjem krogu spopadlo osem tekmovalk, največ moči pa je imela Norvežanka Maren Kirkeeide, ki je kljub trem kazenskim krogom z močnim sprintom stopila na najnižjo stopničko zmagovalnega odra.

Izjemno izhodišče je imela tudi Klemenčičeva, ki je petkov šprint končala na desetem mestu. Po prvem streljanju je dobro kazalo, s strelsko ničlo je napredovala na četrto mesto.

Polona Klemenčič: Od štarta sem se zares dobro počutila. Tekaško sem danes lahko šla z najboljšimi, imela sem tudi odlične smuči. Zelo pa mi je žal zadnjega streljanja. Trudila sem se, da bi 'ja' zadela. Pri tretjem strelu sem malce počakala in podrla ritem ter zato zgrešila dva strela. Vseeno sem zadovoljna z 20. mestom, dala sem vse od sebe.«

Napaka na drugem mestu jo je vrgla na 14. mesto in začel se je boj za deseterico. Nova ničla je pomenila sedmo mesto, na zadnjem postanku pa so se Kranjčanki zatresle roke in dva dodatna kazenska kroga sta bila preveč za novo vrhunsko uvrstitev.

Slovenijo je zastopala še Repinčeva, ki je štartno številko 56 združila s štirimi napakami s puško in bila 58. Biatlonska karavana se bo zdaj preselila na zadnjo prednovoletno tekmo v Francijo, kjer je lansko sezono Anamarija Lampič osvojila prve stopničke v karieri.