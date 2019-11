Biatlonci v Östersundu niso dočakali cilja

Srebrna Nemca Franziska Preuss in Erik Lesser, zlata Šveda: Sebastian Samuelsson in Hanna Oberg ter bronasta Norveža: Marte Olsbu Roeiseland in Vetle Sjastad Christiansen. FOTO: Reuters

Jakov Fak. FOTO: Jonathan Nackstrand/AFP

Slovenski biatlonci bodo v nedeljo nestrpno čakali uvodno sprintersko tekmo svetovnega pokala in popravni izpit po ponesrečenem sobotnem uvodu v sezono. Tako ekipa mešanih parov kot kasneje tudi mešana štafeta sta tekmi po krogu zaostanka za najboljšimi sklenila predčasno.Med mešanimi pari sta zmagala Švedain Sebastian Samuelsson pred Nemcemainter Norvežanomain, ki velja za zelo solidno tekačico, je že v prvem krogu morala dvakrat v kazenski krog, ko pa je kazenski krog dodala še v drugem, tudiza seboj ni mogel zadržati napada vodilnih in slovenski par je zaostal za krog in zasedel 19. mesto.Med mešanimi štafetami je Italija v postaviinvodila od starta do cilja, pa čeprav je Norveška v sami končnici še ogrozila vodilno pozicijo Italije. Tretje mesto so osvojili Švedi in na domačem terenu potrdili dobro formo.Slovenija se je predstavila le z ženskim delom štafete.je nastopila solidno in na prvem streljanju popravljala en strel, na drugem dva ter predala kot 16.pa ni zdržala visokega ritma svetovne elite in po tem, ko je morala po drugem streljanju v kazenski krog, jo je pred predajo ujela vodilna Italija.intako sploh nista dobila priložnosti, ekipa pa je tekmo končala na 22. mestu in bila ena od osmih reprezentanc, ki so zaostale vsaj za krog.V nedeljo se bosta v sprintu predstavila tudiin, ki sta prav zaradi slabše ženske reprezentance danes dobila dodaten dan počitka.