Biatlonec, ki leti in sanja o poklicu pilota

Ko je Alex Cisar, biatlonski reprezentant iz TSK Triglav Kranj, blestel v mladinski konkurenci in se z največjih tekmovanj vračal s kolajnami, so bila pričakovanja ob selitvi med člane zelo visoka. A med temi svojih ciljev še zdaleč ni uresničil. Kje se je zataknilo zlatemu maturantu? Je bila božična večerja domača ali tudi po čeških receptih, saj ohranja tudi korenine te dežele in seveda tekoče govori v češkem jeziku? Zakaj ima rad letala, kako je prestal delovno prakso v Švici?