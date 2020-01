Biatlonska štafeta Francozom, Slovenci sedmi

Jakov Fak. FOTO: Matej Družnik/Delo

Francija je dobila moško štafetno preizkušnjo svetovnega pokala v biatlonu v nemškem Ruhpoldingu. Drugo mesto so osvojili Norvežani, tretji so bili Avstrijci. Slovenski biatlonci so četrto štafetno preizkušnjo sezone končali na sedmem mestu.Francozi so si odločilno prednost nabrali v drugi predaji, ko jih je na pot do končnega uspeha popeljal. Štafetno palico je 80-kratni zmagovalec tekem za svetovni pokal prevzel z 12 sekundami prednosti pred tekmeci,pa je pridobil prednost minute in 19 sekund.Drugi so bili z zaostankom minute in 12 sekund na koncu Norvežani, ki prvič v tej sezoni niso zmagali, tretji pa so bili Avstrijci, ki so za Francozi zaostali minuto in 24 sekund.je v prvi predaji odlično začel in po prvem streljanju zasedal tretje mesto. Tudi v drugo je zadel vse tarče brez dodatnih nabojev,pa je predal kot sedmi s 36 sekundami zaostanka. Dvaintridesetletnik iz Mrkopalj je moral dvakrat popravljati v streljanju stoje,pa je predal kot peti. To mesto je Bauer zadržal po prvem strelskem nastopu leže, stoje pa je trikrat popravljal, a podrl vse tarče za šesto mesto ob zadnji predaji.Štafetna preizkušnja je spodbudila tudi na sprintu 106., ki se je dobro kosal z Avstrijcem, Rusom, Nemcem in Belorusom. Po dobrem strelskem nastopu je v zadnjem krogu v teku sicer popustil in s tem omogočil Belorusu, da ga prehiti v boju za šesto mesto. Sedmo mesto je izenačena druga najvišja uvrstitev v štafeti v tej sezoni za varovanceV soboto so žensko štafeto še četrtič v tej sezoni dobile Norvežanke pred Francozinjami in Švicarkami. Slovenke so bile 22.V nedeljo bosta na sporedu še zasledovalni preizkušnji. Na moški, ki se bo začela ob 14.30, bodo nastopili Jakov Fak (+47,2), ki je bil v četrtkovem sprintu 14., Klemen Bauer (+1:31,2), ki je bil 35., in Rok Tršan (+1:38,6), ki je sprint končal na 43. mestu.Na ženski zasledovalni tekmi, ki bo na sporedu ob 12.15, bo nastopila Polona Klemenčič (+2:11,3), ki je bila v sredo 50.V naslednjem tednu bodo tekme svetovnega pokala v biatlonu na Pokljuki.