Biatlonska štafeta Norvežanom, Slovenci šesti

Norvežani Lars Hlege Birkeland, Erlend Bjoentegaard, Johannes Dale in Vetle Sjaastad Christiansen so zmagovalci štafetne preizkušnje biatlonskega svetovnega pokala v Oberhofu. Na 4 x 7,5 km so za 4,4 sekunde prehiteli Francoze, tretji pa so bili Nemci z 48,8 sekunde zamude. Slovenija je bila šesta z zaostankom 2:43,7 minute.



Za Slovenijo so tekmovali Miha Dovžan, Jakov Fak, Klemen Bauer in Rok Tršan. Končali so brez kazenskega kroga, imeli pa so 14 poprav. Norvežani so ob osmih popravah morali dvakrat v kazenski krog, Francozi prav tako ob dveh popravah manj, Nemci pa so dvema kazenskima krogoma dodali še 14 poprav.



Norvežani so na tekmi tudi brez bratov Boe vodili od starta do cilja, zato sta si Dale in Christiansen lahko privoščila tudi kazenska kroga, brez da bi ogrozila zmago. Za drugo mesto so se spopadli Nemci, Belorusi, Francozi in Rusi. A že na prvem strelskem postanku so iz boja za stopničke izpadli Rusi in Belorusi, na drugem še Nemci.



Francoz Quentin Fillon Maillet je po zadnjem streljanju celo prevzel vodstvo, a je Vetle Sjaastad Christiansen brez težav dobil zadnji krog.



Slovenci so posegli presenetljivo visoko. Miha Dovžan je tekmo odprl s 23. mestom, Jakov Fak je napredoval za šest mest. Zelo dobro formo pa je potrdil Bauer, ki je izkoristil napake tekmecev in ekipo pripeljal na sedmo mesto, še eno je nato v zadnji predaji pridobil Tršan.



»Miha se je uštel pri izbiri smuči in imel po prvem kilometru kar nekaj težav, a na koncu to ne bi veliko spremenilo, saj je bilo peto mesto težko dosegljivo. Jakov je nato ustvaril stik s skupino, čeprav je nekaj moči privarčeval za nedeljo. Ključen pa je bil nastop Klemna Bauerja, ki je pridobil kar deset mest. Rok Tršan je to obdržal, tekel pametno v skupini, se boril na strelišču, v finišu pa je nato v sprintu prehitel še Švicarja,« je tekmo opisal slovenski trener Uroš Velepec.



Ta je bil s šestim mestom zelo zadovoljen. »Glede na petkovo sprintersko tekmo tega res nismo pričakovali, a dobili smo potrdilo, da smo dobro delali. V seštevku štafet smo zdaj celo na petem mestu v sezoni in na naslednji tekmi bo to startna številka Slovenije, na kar smo v tej močni konkurenci lahko ponosni,« je še dejal Velepec.



V nedeljo bo v Oberhofu še tekma s skupinskim startom.