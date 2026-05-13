Biatlonsko zvezdnico šokiralo erotično darilo, ki ga je prejela od oboževalca

Češka biatlonska reprezentantka Tereza Vobornikova je v svoj navijaški poštni nabiralnik prejela precej nenavadno in izzivalno presenečenje. Kakor poroča tamkajšnji časnik Blesk, je 25-letna športnica iz Vrchlabija na družbenih omrežjih razkrila, kaj se je skrivalo v enem od paketov, ki ga je dobila od svojega oboževalca.

V zgodbi na svojem Instagramovem profilu je namreč objavila fotografije različnih daril, med katerimi so bila pisma, različne igrače, pisala in sladkarije, posebno pozornost pa je vzbudil paket z rdečim erotičnim kostumom. Priloženo je bilo tudi kratko sporočilo z besedami: »Če te zanima ...« Pošiljatelj je biatlonko obenem povabil, naj vzpostavi stik z njim.

V skupni razvrstitvi za svetovni pokal je Tereza Vobornikova v minuli sezoni zasedla 12. mesto. FOTO: David W Cerny/Reuters

Vse skupaj je obrnila na šalo

Vobornikova se je na nepričakovano pošiljko odzvala po svoje in vse skupaj obrnila na šalo. Erotični kostum je namreč oblekla svojemu psu in fotografijo objavila na instagramu. Ob posnetku je predvajala skladbo »I’m Sexy and I Know It« (Seksi sem in tega se zavedam) ameriške zasedbe LMFAO.

Vrhunska biatlonka je letos opozorila nase tudi s športnimi dosežki. Na februarskih olimpijskih igrah v Anterselvi je, denimo, zablestela z bronasto kolajno na 12,5 kilometra dolgi tekmi s skupinskim štartom.