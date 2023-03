Bilo je res težko. Tega nisem bil več pripravljen trpeti

V nadaljevanju preberite:

Kaj je Bor Pavlovčič, 24-letni smučarski skakalec iz Mojstrane, povedal (p)o svojem zadnjem poletu v karieri, navijaškem klubu, solznih očeh, čustvih, ki so ga preplavila, razlogih za konec športne poti, najlepših in najtežjih trenutkih v karieri, zadnjih uspehih Anžeta Laniška, Timija Zajca in drugih slovenskih skakalcev, načrtih za naprej, konjičkih, za katere bo imel poslej več časa ...