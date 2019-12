Bilo mi je nerodno, saj sem izpadel goljuf, kar pa nisem

Ljubljana – Peter Prevc je vladal smučarskim skokom v sezoni 2015/2016, odtlej pa lahko njegove uvrstitve na oder za zmagovalce v posamični konkurenci preštejemo na prste ene roke. Štiri je zbral, dve v postšampionski zimi, v zadnjih dveh pa po eno, zadnjo marca v Oslu, kjer je bil tretji. Zato je bil udarec konec tedna v Ruki še toliko hujši, ko je zaradi diskvalifikacije zaradi neustreznega dresa ostal brez 3. mesta. To bi bila res lepa spodbuda za začetek sezone, je pa občutek vseeno dober zaradi dobrih skokov.



Čeprav se je Prevc za razliko od lani, ko je prestal dva posega na gležnju, letos nemoteno pripravljal na sezono, imel v nogah več skokov, forma pa je bila na višji ravni, pred začetkom tekmovalne zime ni imel prav visokih ciljev. Zavedal se je, da izgovorov, zakaj ne bi šlo, nima, a hkrati ni vedel, koliko je dvignila raven konkurenca, zato ni znal ovrednotiti tega, da je na treningih nekje okoli 3. mesta v slovenski ekipi, za Timijem Zajcem in Anžetom Laniškom. »Upam, da bodo moji skoki dovolj vsaj za 15. mesto, s tem bi bil zadovoljen,« je napovedal ter o vedno nižjih pričakovanjih dodal: »Malce te 'zruka', a tudi to je del življenja. Je težko, ampak dokler verjameš, da boš nekoč spet boljši in boš lahko pričakovanja znova dvignil, je lažje. Iskrica nikakor ni ugasnila,« je dejal Prevc, ki je bil posledično prijetno presenečen nad uvodnima dvema tekmovalnima koncema tedna.



Resda je v Visli na ekipni tekmi slabo skočil v prvi seriji, s čimer so šle verjetno po zlu tudi stopničke, sicer pa so bili njegovi skoki dobri ali pa zelo dobri. Posamično preizkušnjo na Poljskem je končal na 15. mestu, v Ruki pa se je v soboto sprva razveselil tretjega. »Nisem pričakoval, da bom tako dobro začel, presenečen sem, kaj mi je uspevalo. So pa bili skoki na tekmah boljši, kot so bili pred štartom sezone doma na treningih in tudi med obema preizkušnjama. Vesel sem tudi, da ni bilo srečnih naključij, torej vetra ali zgolj ene serije, tako da lahko rečem, da se je dobro začelo, eno breme je vsekakor odpadlo, zdaj bo lažje in verjamem, da gre lahko uspešno naprej. Moram pa ostati zbran, samozavesten in miren ter se le osredotočati na vsak skok posebej,« je danes po prihodu iz Ruke razmišljal Prevc.

Vsak tekmovalec odgovoren za svojo opremo

Skoki so bili torej sploh na Finskem zelo dobri, kar gotovo je določena tolažba, a rezultat na koncu vendarle ni bil vrhunski. Zaradi premajhne prepustnosti na dresu je bil prvič v karieri diskvalificiran, s 3. mesta je zdrsnil na 28. »Diskvalifikacija me je stala 57 točk, v prejšnji sezoni sem potreboval kar nekaj časa, da sem jih zbral toliko ... Seveda mi ni bilo vseeno, a nisem bil besen, žalosten, nisem se jokal, ni me prijelo, da bi se tepel, bil sem prazen, kot da bi nekdo v meni ugasnil nek gumb. V bistvu mi je bilo nerodno. Izpadel sem goljuf, vendar pa to nisem,« je pojasnjeval sobotni zaplet Prevc, eden petih diskvalificiranih, saj je enaka usoda doletela še njegovega reprezentančnega kolega Anžeta Semeniča ter tri Norvežane Roberta Johanssona, Johanna Andreja Forfanga in Mariusa Lindvika.



V zadnjem času je bila sicer praksa, da po tehtanju najboljšim dresov ne pregledujejo, saj gredo na slovesno razglasitev, tokrat so se odločili drugače, bržčas zato, ker sta bila že v prvi seriji diskvalificirana Johansson in Forfang, ob Lindviku, ki je bil sprva drugi, pa je bil na stopničkah, in to na 1. mestu, še en Norvežan Daniel Andre Tande, Prevc pa je pristal v tem norveškem paketu. Težava je bila v delu dresa (te sicer Slovencem v novi sezoni šiva Robert Kranjec), ki gre zadaj na nogi prek čevlja, »krivdo" pa je nase prevzel Prevc, češ da je vsak tekmovalec sam odgovoren za svojo opremo.



»Ta del, ki je bil kriv za diskvalifikacijo, je nepomemben za same skoke. Poslej bomo morali biti še toliko bolj pazljivi na vse skupaj. Ko smo se vrnili iz Ruke, je Robi takoj prevzel drese in jih popravil, ko sem bil zjutraj pri njemu, je bilo vse v redu, a sem mu jih še pustil ter mu naročil, naj jih zvečer še enkrat preveri. Za vsak slučaj, da bo res vse tako, kot mora biti,« je še dodal Prevc, ki se skupaj z ekipo danes že odpravlja na naslednjo postajo svetovnega pokala v Nižnij Tagil, kjer bosta v soboto in nedeljo na sporedu posamični preizkušnji.