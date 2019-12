Shiffrinova na prvi progi slaloma v Killingtonu razred zase

Kranjskogorka Meta Hrovat je včeraj z 10. mestom v veleslalomu osvojila prve točke za svetovni pokal v tej sezoni, a njeni cilji so še višji – slednje velja tudi za slalom. FOTO: Reuters

Po včerajšnjem veleslalomu v Killingtonu se ženska smučarska karavana danes meri na istem prizorišču še v slalomu. Na prvi progi drugega slaloma sezone stainodstopili, edina slovenska finalistka jes 16. časom prve proge in 3 sekundami in 80 stotinkami zaostanka za vodilnoRezultate lahko spremljate tukaj . V finale se bo najboljša trideseterica pognala ob 19. uri.Včerajšnji veleslalom sta zaznamovali Italijankiin. Za Bassinovo je bila to premierna zmaga v karieri: "Težko opišem globino čustev, ki so me preplavila," je dejala. Brignonejeva, lanska zmagovalka Killingtona, je na stopničke z najboljšim finalnim nastopom skočila s sedmega izhodišča s prve proge. Tretja je bila domačinka Shiffrinova, ki lovi nov osebni mejnik, z 62. zmago za svetovni pokal bi se izenačila z avstrijsko legendona 2. mestu večne lestvice.