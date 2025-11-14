Bodoči očka Stefan Kraft ima posebno željo glede otroka

Avstrijski zvezdnik Stefan Kraft, eden od najboljših smučarskih skakalcev v zadnjem desetletju, bo 21. novembra v Lillehammerju začel že svojo 14. sezono svetovnega pokala. Vanjo bo odrinil v velikem pričakovanju bližnje očetovske vloge, ki ga navdaja z dodatno motivacijo, a tudi z novimi življenjskimi prioritetami.

Priprave za olimpijsko zimo so naši severni sosedi sklenili v Innsbrucku, kjer je Kraft navdušil z izjemnimi predstavami. »Bilo je nekaj res dobrih skokov. Ko se mi vse sestavi, lahko naredim marsikaj popolno. A še nisem najbolj stanoviten,« je dejal 32-letni Avstrijec, ki že po tradiciji poleti ni pretirano blestel. »V resnici še nisem imel poletja, ko bi mi šlo vse po željah, a to je normalno. Zadnje treninge sem zaključil precej bolje.«

Šušljalo se je, da je Kraft na zadnjem treningu na Bergislu presegel rekord rojaka Michaela Hayböcka (138 m). Sam tega ne zanika: »Mislim, da je bilo 140 metrov. Z veseljem bi 4. januarja na novoletni turneji spet poletel tako daleč.«

Stefan Kraft se že veseli začetka olimpijske zime. FOTO: Marko Feist

Telefon ima ves čas pri sebi

Ker bo kmalu prvič postal očka, ima telefon ves čas pri sebi, saj bi lahko – kot je sam dejal – žena Marisa rodila zgodi kadarkoli. »Zlahka se osredotočam na trening, a rojstva nočem zamuditi za nobeno ceno. Če bo prišlo tako, bom izpustil kakšno tekmo za svetovni pokal.«

Njegov prijatelj in reprezentančni kolega Michael Hayböck je svojo športno pot marca letos sklenil prav zaradi očetovstva. Stefan o podobnem koraku (še) ne razmišlja. »Upam, da to ne bo moja zadnja zima. Še vedno sem zelo lačen uspehov. Obožujem skoke in si ne predstavljam, da bi počel kaj drugega. Dokler bo tako, bom nadaljeval.«

Na skakalnicah je osvojil že tako rekoč vse, manjka mu še posamični naslov olimpijskega prvaka. »Seveda bom naredil vse, da bom na olimpijskih igrah v najboljši formi. Ničesar ne bom prepustil naključju. A bom, četudi ne bi postal olimpijski prvak, še vedno dobro spal.«

Rad bi skakal še nekaj let. »Bilo bi čudovito, če bi me moj otrok, star dve ali tri leta, lahko videl skočiti. Morda ga bom celo navdušil za ta šport,« je za enega od avstrijskih časnikov še dejal Kraft.