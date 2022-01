Bogdan Gabrovec: Peking za nas trikrat večji izziv kot Tokio

V nadaljevanju preberite:

Pandemične olimpijske igre v Pekingu predstavljajo velik organizacijsko-logistični izziv tudi za vodstvo Olimpijskega komiteja Slovenije, ki mu od 16. decembra 2014 predseduje Bogdan Gabrovec. Izkušeni športni funkcionar, ki je pred tem 20 let uspešno vodil Judo zvezo Slovenije in jo zavihtel med paradne športne panoge pri nas, bi za svoje zadnje olimpijske igre težko izbral večji izziv od spektakla v hermetično zaprti kitajski metropoli. Predsednik OKS, ki bo konec leta predal žezlo nasledniku, je pojasnil aktualne izzive in ocenil možnosti slovenskih športnikov za podvig v Pekingu. Pojasnil je tudi vlogi Tomaža Barade in Jerneja Damjana v slovenski reprezentanci.