Bolečine prehude – Hörl se je odločil

Avstrijski smučarski skakalec Jan Hörl, ki je na zimskih olimpijskih igrah v Italiji skupaj s Stephanom Embacherjem osvojil naslov na superekipni tekmi, je predčasno končal sezono. Kot je 27-letnik sporočil na instagramu, bo zaradi zdravstvenih težav izpustil zadnje postaje ta konec tedna v Oslu, Vikersundu in nato še finale sezone v Planici.

»Težave s hrbtom me mučijo že preveč časa. Zato se osredotočam na to, da dolgoročno s terapijami obvladam svoje zdravje,« je zapisal Hörl, ki je na zadnji novoletni turneji zasedel drugo mesto za slovenskim dobitnikom zlatega orla, Domnom Prevcem.

Zaradi težav s hrbtom je Salzburžan, ki je trenutno tretji najboljši Avstrijec v svetovnem pokalu za Danielom Tschofenigom in Embacherjem, že konec februarja izpustil domačo tekmo svetovnega pokala v poletih na Kulmu.

V Oslu bosta v soboto in nedeljo po dve posamični tekmi za moške in ženske.