Bolgar že drugič najboljši, naši znova prekratki za finalno serijo

Slovenski smučarski skakalci tudi po tretji tekmi poletne velike nagrade ostajajo brez finalnih nastopov. Tokrat je bil na tekmi v Szczyrku na Poljskem na srednji skakalnici le Rok Oblak, ki je bil 38., potem ko je za skok 90,5 metra dobil 98,5 točke. Zmagal je Bolgar Vladimir Zografski.

Oblak se je z 22. mestom kot edini prebil čez petkove kvalifikacije, medtem ko so Maksim Bartolj, Matija Vidic, Rok Masle in Jan Bombek pristali pri dnu uvrščenih na 52., 54., 55. in 56. mestu.

Do zmage, druge zaporedne na poletni veliki nagradi, pa je na današnji tekmi prišel vodilni v skupni razvrstitvi Zografski, ki je bil po prvi seriji šele na devetem mestu, v drugi seriji pa je s skokom dneva, ta je meril 106,5 metra, napredoval povsem na vrh.

Skupaj je zbral 257,3 točke, drugi je bil tretjeuvrščeni po prvi seriji, Poljak Aleksander Zniszczol, ki je zaostal 3,8 točke, tretji pa njegov rojak Piotr Žyla, ki je v finalni seriji pridobil eno mesto in na koncu zaostal 4,4 točke. Vodilni po prvem skoku, Norvežan Robert Johansson, je bil na koncu peti.

V nedeljo bo na istem prizorišču še ena preizkušnja, potem pa skakalce čaka premor do 23. septembra, ko bodo tekmovali v Rasnovu.