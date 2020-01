Bolšunov zmagovalec novoletne turneje 

Val di Fiemme - Rus Aleksander Bolšunov je zmagal na novoletni turneji v smučarskem teku za svetovni pokal.



Na cilj po vzponu na Alpe Cermis, s katerim se je končala turneja v Val di Fiemmeju, je prišel tretji, 22,3 sekunde za etapnim zmagovalcem Norvežanom Simenom Hegstadom Kruegerjem.



Edini slovenski tekač Miha Šimenc je bil 52. (+4,08,6) med 56 uvrščenimi.



Bolšunov je na 14. novoletni turneji po sedmih etapah z dobrimi 27 sekundami prednosti slavil pred rojakom Sergejem Ustjugovom, ki je bil tokrat peti, tretji je bil branilec lanske novoletne zmage Norvežan Johannes Høsflot Klæbo.



Klæbo je bil tokrat šele 21. (+1:32,3). Drugo mesto na zadnji tekmi turneje je osvojil njegov rojak Sjur Røthe (+13,9).



Moški, 10 km prosto:

1. Simen Hegstad Krueger (Nor) 30:55,8

2. Sjur Roethe (Nor) +13,9

3. Aleksander Bolšunov (Rus) 22,3

4. Denis Spicov (Rus) 26,2

5. Sergej Ustjugov (Rus) 35,6

6. Dario Cologna (Švi) 41,0

...

52. Miha Šimenc (Slo) 4,08,6



Novoletna turneja (7):

1. Aleksander Bolšunov (Rus) 2:58:18,1

2. Sergej Ustjugov (Rus) +27,3

3. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 1:09,0

4. Sjur Roethe (Nor) 1:51,6

5. Simen Hegstad Krueger (Nor) 2:53,7

6. Paal Golberg (Nor) 2:55,7

...

54. Miha Šimenc (Slo) 18:06,3



Skupni vrstni red (16):

1. Aleksander Bolšunov (Rus) 1081

2. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 1006

4. Sergej Ustjugov (Rus) 845

5. Iivo Niskanen (Fin) 593

4. Sjur Roethe (Nor) 581

6. Paal Golberg (Nor) 502

...

50. Miha Šimenc (Slo) 47

91. Janez Lampič (Slo) 11