Borbeni Slovenci klonili proti olimpijskim podprvakom

Slovenska hokejska reprezentanca je v peti tekmi na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici doživela četrti poraz. V Fribourgu jo je s 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) premagala Kanada. Slovenija bo naslednjo tekmo igrala že jutri ob 12.20 z Dansko.

Slovenci so imeli po drugem prostem dnevu, potem ko so v sredo z 0:6 klonili s Švedsko, danes za tekmece še eno hokejsko velesilo. Kanadčani so bili pred obračunom s Slovenci še vedno neporaženi, ne pa več stoodstotni, saj so večer pred tem po šele podaljšku premagali Norveško.

Glavno ime kanadske reprezentance je mladi zvezdnik Sidney Crosby. FOTO: NHL

Slovensko izhodišče v dvoboju z velikanom z druge strani Atlantika, ki ga letos v Švici vodita zvezdnika Sidney Crosby in Macklin Celebrini, je bilo jasno: karkoli razen poraza bi bilo veliko presenečenje, poraz pa nič tragičnega, saj najpomembnejši tekmi izbrance Eda Terglava na SP še čakata v soboto in ponedeljek z Dansko in Italijo.

Na dosedanjih šestih obračunih na elitnih SP so Slovenci doživeli prav toliko porazov, zadnjega lani z 0:4, najbližje pa so bili leta 2013, ko so klonili šele po podaljšku s 3:4. Danes so Kanadčani na koncu upravičili status favorita in dosegli novo zmago, a Slovencev, ki so se izkazali z borbeno predstavo, niso nadigrali. Edini gol za Slovenijo je dosegel Rožle Bohinc v 59. minuti.

Slovenija tako pred zadnjima tekmama na SP ostaja pri treh točkah.