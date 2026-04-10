Borimo se z velesilami, kolajne niso kar samoumevne

Nad sezono smučarskih panog je padel zastor. Ta je bila posebna, ker je pač imela v svojem koledarju tudi zimske olimpijske igre, tokrat povrh v naši neposredni zahodni soseščini. Iz slovenskega zornega kota je bila takrat slovenska bera na skakalnem štadionu v Predazzu imenitna, na smučarskih progah v Cortini d'Ampezzo in Bormiu pa zelo borna. Biatlonsko in tekaško zgodbo bosta v prihodnje poskusila reševati tudi tuja strokovnjaka. O vsem skupaj je za Delo govoril Luka Steiner, pred dnevi izvoljeni predsednik Smučarske zveze Slovenije za novo štiriletno obdobje.

Gospod Steiner, zadnji meseci so bili v smučarskem svetu res živahni, ni vam dolgčas tudi takoj po koncu sezone. Nekatere spremembe so pri posameznih panogah že opazne, napovedal jih je tudi Janez Bijol, prvi mož alpskega smučanja pri zvezi. Kako se vi ozirate k celotni podobi vaše palete panog?

Ni kaj, začelo se je hitro po sezoni dogajati, predsednik panoge, ki ste ga omenili, je napovedal spremembe in jih tudi že izpeljal. Zdaj se ukrepa hitreje kot nekoč, želim pa si, da bi bila sprememba bolj srednjeročna, da bo tudi novi vodja panoge (Aleš Rogelj, o. p.) pravočasno začel sodelovati na trgu zbiranja trenerjev, ekip, serviserjev, pomočnikov. Gre za to, da bomo konkurenčni, ker panoga to potrebuje. Pri biatlonu je zdaj podpisal trenersko pogodbo Armin Auchenthaler (ta Italijan je zadnjih 13 let vodil ekipo ZDA), zelo sem vesel, ker se v slovenski smučarski tek vrača Slovak Ivan Hudač. Skakalna zgodba pa je posebna. Tu si seveda želimo obdržati sijajen strokovni kader.