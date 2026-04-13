Boštjan Kline se je vrnil k slovenskim smukačem

Čas je za počitnice! Tako sporočajo iz slovenskega moškega tabora alpskih smučarjev v hitrih disciplinah, kjer so jim visoke temperature podrle načrt zadnjih treh dni treninga na Mokrinah na avstrijskem Koroškem. »Vadili smo lahko en dan, nato pa več ni bilo smiselno karkoli tvegati, kajti najmanj, kar potrebujemo za slovo od sezone, je še kakšna poškodba. Dovolj smo imeli takšnih težav že ob začetku zime,« je za slovo od olimpijske zime poudaril Aleš Brezavšček, ki bo tudi v prihodnje glavni trener Mihe Hrobata in sotekmovalcev. V strokovnem štabu ostaja Jaka Korenčan, novinec pa bo naš nekdanji reprezentant Boštjan Kline, ki je nazadnje kot trener delal v ekipi Ilke Štuhec.

Miha Hrobat ostaja udarni adut naše izbrane vrste.

V pred kratkim končani sezoni slovenski tabor ciljev ni uresničil, da pa bi bilo v prihodnje lahko drugače, upanje ponujajo spremembe v ekipi, tudi med serviserji, saj se je tudi po tej plati s Hrobatovo opremo močno zatikalo. Veseli uspešno okrevanje Nejca Naraločnika in Rok Ažnoha. Pri slednjem kot tudi Hrobatu bo zdaj novi serviser Žiga Rosina, Za smuči izkušenega Martina Čatra in Naraločnika bo skrbel Boštjan Delalut.

Nejc Naraločnik uspešno okreva po poškodbi.

Do 1. maja so tekmovalci prosti, nato bo sledil začetek priprav s poznejšimi pogostimi odhodi na sneg. Ob tem seveda ostaja upanje, da bodo razmere za vadbo do smukačev bolj prijazne kot v prejšnjem poletju. »Takrat je bilo res neugodno: kamorkoli smo prišli, je snežilo kot za stavo, imeli smo en meter novega snega, kar že ni bilo po naših željah,« je še dejal Brezavšček.