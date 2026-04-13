Zimski športi

Boštjan Kline se je vrnil k slovenskim smukačem

Potem ko v olimpijski zimi pri slovenskem moštvu v hitrih disciplinah niso uresničili ciljev, so se odločili za nekaj sprememb.
Slovenski smukači sanjajo o uspešnejši zimi, kot je bila zadnja.  FOTOGRAFIJE: Jože Suhadolnik
Slovak smukači sanjajo o uspešnejši zimi, kot je bila zadnja.  FOTOGRAFIJE: Jože Suhadolnik
Siniša Uroševič
13. 4. 2026 | 17:59
2:03
A+A-

Čas je za počitnice! Tako sporočajo iz slovenskega moškega tabora alpskih smučarjev v hitrih disciplinah, kjer so jim visoke temperature podrle načrt zadnjih treh dni treninga na Mokrinah na avstrijskem Koroškem. »Vadili smo lahko en dan, nato pa več ni bilo smiselno karkoli tvegati, kajti najmanj, kar potrebujemo za slovo od sezone, je še kakšna poškodba. Dovolj smo imeli takšnih težav že ob začetku zime,« je za slovo od olimpijske zime poudaril Aleš Brezavšček, ki bo tudi v prihodnje glavni trener Mihe Hrobata in sotekmovalcev. V strokovnem štabu ostaja Jaka Korenčan, novinec pa bo naš nekdanji reprezentant Boštjan Kline, ki je nazadnje kot trener delal v ekipi Ilke Štuhec.

Miha Hrobat ostaja udarni adut naše izbrane vrste.
Miha Hrobat ostaja udarni adut naše izbrane vrste.

V pred kratkim končani sezoni slovenski tabor ciljev ni uresničil, da pa bi bilo v prihodnje lahko drugače, upanje ponujajo spremembe v ekipi, tudi med serviserji, saj se je tudi po tej plati s Hrobatovo opremo močno zatikalo. Veseli uspešno okrevanje Nejca Naraločnika in Rok Ažnoha. Pri slednjem kot tudi Hrobatu bo zdaj novi serviser Žiga Rosina, Za smuči izkušenega Martina Čatra in Naraločnika bo skrbel Boštjan Delalut.

Nejc Naraločnik uspešno okreva po poškodbi. 
Nejc Naraločnik uspešno okreva po poškodbi. 

Do 1. maja so tekmovalci prosti, nato bo sledil začetek priprav s poznejšimi pogostimi odhodi na sneg. Ob tem seveda ostaja upanje, da bodo razmere za vadbo do smukačev bolj prijazne kot v prejšnjem poletju. »Takrat je bilo res neugodno: kamorkoli smo prišli, je snežilo kot za stavo, imeli smo en meter novega snega, kar že ni bilo po naših željah,« je še dejal Brezavšček. 

Premium
Novice  |  Svet
Blokada Hormuške ožine

Visoke Trumpove strateške in gospodarske stave

Adut je rast produktivnosti v ZDA, ki izhaja iz inovativnega zasebnega sektorja, tehnologij ter razvitih kapitalskih trgov, pa tudi energetska neodvisnost.
Barbara Kramžar 13. 4. 2026 | 19:08
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Dvoranski nogomet

Slovenci so se oddolžili Srbom

Naša izbrana vrsta v futsalu je danes v Laškem slavila zmago v prijateljski tekmi.
13. 4. 2026 | 19:07
Preberite več
