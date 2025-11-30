Božiček spet čestital Anžetu Lanišku, Nika Prevc: To imam najraje

Najboljši slovenski smučarski skakalci in skakalke so tudi ta konec tedna blesteli med svetovno elito. V Ruki je včeraj drugo zaporedno zmago slavil Anže Lanišek, drugič zapovrstjo mu je družbo na odru za najboljše delal Domen Prevc, njegova sestra Nika Prevc pa je navdušila na generalki za svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju leta 2027 v Falunu.

Branilka velikega kristalnega globusa se je – tako kot sredi tedna Lanišek – po drugem mestu na srednji napravi Lugnet na sosednji veliki skakalnici zavihtela na najvišjo stopnico. V četrtem poskusu je tako prvič v olimpijski zimi opravila z vso konkurenco ...