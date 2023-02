Braathen v zdravstvenem boju s časom

Vodilni v slalomskem seštevku svetovnega pokala alpskih smučarjev Lucas Braathen je moral pred začetkom svetovnega prvenstva v alpskem smučanju v Franciji pod kirurški nož. Dvaindvajsetletnemu Norvežanu so odstranili slepo črevo. Kot so sporočili prek družbenih omrežij, bo Braathen izpustil slalom za svetovni pokal v Chamonixu. Sobotni slalom bo zadnja tekma pred svetovnim prvenstvom, ki bo od 6. do 19. februarja za alpske smučarje v Courchevelu, za alpske smučarke pa v Meribelu v Franciji. Braathen bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo na svetovnem prvenstvu nastopil na slalomu, so še zapisali pri krovni mednarodni smučarski zvezi.

Po sedmih od desetih slalomov za točke svetovnega pokala v tej sezoni v posebnem seštevku discipline vodi Braathen s 430 točkami. Njegov rojak Henrik Kristoffersen (389) na drugem mestu zaostaja 41 točk. Braathen je to zimo končal na stopničkah na petih od sedmih tekmah v slalomu. Mladi Norvežan, ki je po materi Brazilec, je vpisal niz štirih zaporednih uvrstitev na slalomske stopničke. Od leta 2020, ko je senzacionalno zmagal na uvodnem veleslalomu sezone v Söldnu, je v svetovnem pokalu še štirikrat stopil na najvišjo stopničko.

Lani januarja je zmagal na slalomu v Wengnu, v tej sezoni pa je bil decembra najboljši na slalomu v Val d'Iseru in veleslalomu v Alta Badii, leto 2023 pa je odprl z zmago na slalomu v Adelbodnu. V veleslalomskem seštevku zaseda šesto mesto, šesti je tudi v skupnem seštevku zime. Z moškim slalomom se bo 19. februarja v Courchevelu sklenilo svetovno prvenstvo. Moški veleslalom, na katerem bo prve stopničke na SP lovil slovenski as Žan Kranjec, bo na sporedu 17. februarja.