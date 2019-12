Braisazova zmagovalka, Slovenke v ozadju

Östersund

Smuči dobre, tarče niso padle

Izidi, 15 km (ž):



1. Justine Braisaz (Fra) 42,35,1 (2)

2. Julija Džima (Ukr) + 11,1 (0)

3. Julia Simon (Fra) 17,7 (2)

4. Ingrid Landmark Tandrevold (Nor) 25,2 (1)

5. Larisa Kuklina (Rus) 38,8 (2)

6. Lena Haecki (Švi) 1:05,7 (3)

7. Dorothea Wierer (Ita) 1:08,4 (3)

8. Monika Hojnisz-Starega (Pol) 1:11,7 (2)

...

68. Lea Einfalt (Slo) 6:35,5 (4)

76. Polona Klemenčič (Slo) 7,12,5 (5)

87. Nika Vindišar (Slo) 8,49,0 (6)



Svetovni pokal skupno (2):



1. Dorothea Wierer (Ita) 96

2. Marketa Davidova (Češ) 78

3. Marte Olsbu Roeiseland (Nor) 76

4. Julia Simon (Fra) 72

5. Franziska Preuss (Nem) 72

6. Lena Haecki (Švi) 72

- Zmagovalka biatlonske preizkušnje svetovnega pokala na 15 km v švedskem Östersundu je Francozinja. Z dvema zgrešenima streloma je za 11,2 sekunde ugnala Ukrajinko, ki je zadela vse tarče, tretja je bila rojakinja zmagovalke(+ 17,7; 2).Nastopile so tudi tri slovenske biatlonke, ki pa so končale v ozadju.je bila 68. (+ 6:35,5; 4),76. (+ 7,12,5; 5),pa 87. (+ 8,49,0; 6).Preizkušnja svetovnega pokala na Švedskem se bo nadaljevala v soboto s štafetno tekmo biatloncev, končale pa v nedeljo, ko bodo štafetno tekmo imele še biatlonke.Einfaltova je bila sicer na dobri poti, da bi prišla do prvih točk, toda slabši strelski nastop v vetrovnih in spremenljivih razmerah, s po dvema zgrešenima streloma na prvem in tretjem postanku, jo je nazadnje oddaljil od najboljših, za 40. mestom, ki še prinaša točko, je zaostala dve minuti.»Punce so danes smuči pohvalile in je bilo delo servisne ekipe opravljeno dobro. Na žalost so vse zgrešile na prvem strelskem nastopu. Strelišče tukaj je zelo specifično in z dekleti smo nastreljevale povsem levo na strelišču, ki je čisto na drugem koncu strelišča, kjer se strelja leže. Veter na obeh koncih strelišča se spreminja in na žalost so bile naše punce premalo pogumne s korekcijami na prvem strelskem nastopu. Če bi dekleta imela malo več izkušenj in dodale še malo več korekcije, bi padle tudi tiste tarče, ki so bile ustreljene na rob,« je nastop pospremila trenerka