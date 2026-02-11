  • Delo mediji d.o.o.
Zimski športi

Branilcem naslova takoj spodrsnilo, hokejski turnir bo poslastica

Hokejisti Slovaške so s 4:1 premagali Finsko, ki brani naslov olimpijskih prvakov. Na OI so se vrnili hokejisti iz lige NHL.
FOTO: Mike Segar/Reuters
FOTO: Mike Segar/Reuters
Š. R., STA
11. 2. 2026 | 19:56
11. 2. 2026 | 19:59
2:12
Na prvi tekmi moškega hokejskega turnirja v skupini B na zimskih olimpijskih igrah v Italiji, kjer lahko po 12 letih ponovno sodelujejo zvezdniki severnoameriške hokejske lige NHL, je slavila Slovaška. Branilce naslova, Fince, so premagali s 4:1. Za Slovaško je dva gola zadel Juraj Slafkovsky, Adam Ružička in Dalibor Dvorsky pa po enega.

Slovaki, ki imajo v svojih vrstah sedem igralcev iz najmočnejše hokejske lige, so tako presenetili branilce zlata iz Pekinga. Za Fince, ki imajo v 25-članski ekipi 24 hokejistov lige NHL, je danes edini zadetek dosegel Eeli Tolvanen.

Začetek moškega hokejskega turnirja je bil težko pričakovan, sploh v luči vrnitve največjih zvezdnikov športa, ki kruh služijo čez lužo. Liga NHL je namreč svojim igralcem na igrah v Pyeonchangu leta 2018 in v Pekingu štiri leta pozneje prepovedala sodelovanje.

FOTO: Alexander Nemenov/AFP
FOTO: Alexander Nemenov/AFP

Na letošnjih igrah sodeluje skoraj 150 igralcev iz NHL, med njimi tudi dvakratni olimpijski prvak, Kanadčan Sidney Crosby iz ekipe Pittsburgh Penguins, center in kapetan ekipe Toronto Maple Leafs Auston Matthews (ZDA) in kapetan ekipe Edmonton Oilers Connor McDavid (Kanada).

Nemški hokejist Tim Stützle iz ekipe Ottawa Senators je izkušnjo na ZOI označil za "nadrealistično". Navdihujoče je opazovati številne športnike, ki na igrah stremijo k najboljšim rezultatom, je njegove besede povzela nemška tiskovna agencija dpa. Kot je dodal nemški hokejist Moritz Seider iz ekipe Detroit Red Wings, so nad sodelovanjem na olimpijskih igrah navdušeni.

NHLhokejolimpijske igrehokej na leduMilano Cortina 2026SlovaškaKanada

