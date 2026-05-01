Zimski športi

Bratislavski Slovenec: Doma imam dva mala Slovaka

Slovanov nogometaš in naš občasni reprezentant Kenan Bajrić je gostoval v zanimivem slovaškem podkastu.
Pri Slovanu se Kenan Bajrić odlično počuti. FOTO: Radovan Stoklasa/Reuters
Pri Slovanu se Kenan Bajrić odlično počuti. FOTO: Radovan Stoklasa/Reuters
S. U.
1. 5. 2026 | 05:00
Občasni slovenski nogometni reprezentant Kenan Bajrić je med ljubljenci največjega kluba na Slovaškem. Pri bratislavskem Slovanu je od jeseni 2018, vmes je bil med letoma 2021 in 2023 pri Pafosu na Cipru, a se je z veseljem vrnil v deželo pod Tatrami, kjer se, kot je razkril v podkastu Šprtcast ta3, počuti kot doma. Doslej je za omenjeni klub zbral 248 nastopov in je na večni klubski lestvici na visokem 3. mestu. Pred njim sta legendarni češkoslovaški reprezentant Marian Masny (285 nastopov), evropski prvak leta 1976 in tudi pri izvajanju enajstmetrovk v finalu z Nemčijo, ter Aleksandar Čavrić (265), nekdanji Bajrićev in Šporarjev soigralec.

Slovenca pa v Bratislavi skupaj z družinama pogosto preživljata prosti čas, na treningu rada med seboj tekmujeta. »In oba garava za zmago, nihče od naju noče izgubiti, pa naj gre za kakršnokoli tekmovanje z žogo,« je dejal 29-letni Ljubljančan v omenjenem podkastu. Z Andražem Šporarjem se poznata še iz šolskih dni, nogometna pot ju je pripeljala do Slovana.

»Če govorim zgolj zase, se tu imenitno počutim. Doma pa imam dva mala Slovaka,« se je nasmehnil in obrazložil, da otroka obiskujeta vrtec v njuni rojstni Bratislavi, imata slovaško državljanstvo in se tudi med seboj doma večkrat pogovarjata v slovaščini. »Takrat se s soprogo kar nasmejiva. Seveda ju zastopiva, so pa to posebni občutki,« pravi.

Pred dvema letoma je Bajrić (desno) s Slovanom gostoval v Celju. FOTO: Leon Vidic/Delo
Pred dvema letoma je Bajrić (desno) s Slovanom gostoval v Celju. FOTO: Leon Vidic/Delo

In kako je z njegovim znanjem slovaškega jezika? »Ko sem prišel sem, mi je jezik zvenel podobno slovenščini. Na začetku smo imeli učiteljico slovaščine, pozneje sem se učenja lotil sam. V mestu na kavi sem poslušal domačine, nove besede so se kar lepile name,« se nasmehne. Sicer pa uživa v Bratislavi: »Zelo mi je všeč. Podobno je kot v Ljubljani, ni velikih razdalj. Ko imamo prosto, gremo z otroci v okolico mesta na kakšno kmetijo, kjer so domače živali, radi se odpravimo tudi do Visokih Tater,« je še dejal.

