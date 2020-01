Bratranca Geiger še bolj učinkovita kakor bratje Prevc (VIDEO)

Anže Lanišek je bil točkovno najuspešnejši Slovenec v Italiji. FOTO: Roman Šipić

Med deseterico le Nika Križnar

Geiger beži že za 120 točk

Skupni vrstni red (13/31): 1. K. Geiger (Nem) 819, 2. S. Kraft (Avs) 699, 3. R. Kobajaši (Jap) 655, 4. D. Kubacki (Pol) 564, 5. M. Lindvik (Nor) 505, 9. P. Prevc 373, 11. A. Lanišek 309, 19. D. Prevc 201, 24. T. Zajc 131, 34. C. Prevc in R. Justin po 37, 62. T. Bartol 3, 65. A. Semenič (vsi Slo) 1.

Ljubljana – Čeprav slovenski smučarski skakalci slovijo kot boljši letalci, so se tudi na srednji napravi v Predazzu (HS-104) predstavili v lepi moštveni luči. V soboto si je točke za svetovni pokal priskakalo vseh šest naših reprezentantov, včeraj pa so se kar štirje prebili med najboljšo petnajsterico.V slovenski vrsti je bil minuli konec tedna točkovno najuspešnejši državni prvak(10. in 9.), v top »10« pa je enkrat skočil tudi(17. in 7.). Obakrat sta v finalu nastopila še njegova mlajša brata(13. in 14.) in(19. in 15.), po enkrat pa sta se do točk dokopala(18. in 38.) in(29. in 32.), ki očitno še ni premostil krize.»Čeprav sem se spet uvrstil med deseterico, ostaja grenak priokus, saj sem v finalu vnovič naredil manjšo napako. Zaradi nje sem izpustil iz rok še boljši rezultat,« je pojasnil Lanišek, zadovoljen, ker se je krivulja njegovih dosežkov znova obrnila navzgor.Najstarejši od bratov Prevc pa prizorišče, na katerem je pred slabimi sedmimi leti navdušil z bronasto in srebrno kolajno na nordijskem SP, ni zapuščal tako vesel kot, denimo, zadnjo postajo nedavne 68. novoletne turneje.»Ta vikend mi ni uspel najbolje, zato nisem popolnoma zadovoljen,« je bil samokritičen Peter, ki je sicer včeraj lepo stopnjeval svoje nastope. »Kvalifikacijski skok je bil zelo ponesrečen, drugi malo boljši, tretji pa edini 'spodoben' oziroma takšen, kot sem sposoben,« je 27-letni član kranjskega Triglava potegnil črto pod tekmovanje v Predazzu.Še bolj kot bratje Prevc sta preizkušnje v dolini Fiemme zaznamovala nemška (daljna) bratranca. Mlajšije predvčerajšnjim v svojo korist odločil posamično tekmo za svetovni pokal v nordijski kombinaciji, starejšipa je prepričljivo dobil obe preizkušnji v skokih.»Ta skakalnica mi je res všeč. Ko zadeneš odskok, te kar izstreli z mize in nato le še uživaš v tem, ko te nese proti dnu doskočišča,« je razkril Karl Geiger, vodilni v svetovnem pokalu, potem ko je slavil prvi zmagi v sezoni, skupaj pa je zdaj pri številki 4.Če je bil 26-letni Bavarec, ki sta mu družbo na odru za najboljše obakrat – zanimivo – delala Avstrijecin junak nedavne novoletne turneje, Poljak, zaradi svojega izjemnega odriva v ožjem krogu favoritov, pa je predvčerajšnjim v Saporu za pravo senzacijo poskrbela. V Apeldoornu na Nizozemskem rojena 18-letna Avstrijka je namreč prvič okusila slast zmage med elito. Svoj prvenec je – kar zadeva prva mesta v svetovnem pokalu – včeraj dočakala tudi njena 13 let starejša rojakinja ​Slovenke, ki so bile z mislimi tudi pri poškodovani, so bile precej oddaljene od zmagovalnega odra. V soboto se je z 8. mestom najbolje odrezala, točke pa sta si priskakali tudi(13.) in(26.), včeraj pa je bila naša najvišje uvrščena Klinčeva na 16. mestu. Tik za njo je pristala Križnarjeva, Komarjeva je ponovila sobotno uvrstitev, zadnjo točko pa je ulovila(30.)., ki je predvčerajšnjim obtičala v kvalifikacijah, včeraj pa pristala na 32. mestu, je obakrat ostala praznih rok. Slabši vtis bodo od petka do nedelje popravljale v Zau, skakalce pa konec tedna čakata preizkušnji v Titisee-Neustadtu.