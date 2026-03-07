Brazilec na vitranški strmini v olimpijski formi, Žan Kranjec deveti

Brazilec Lucas Pinheiro Braathen je postavil najboljši čas prve vožnje veleslaloma za svetovni pokal alpskih smučarjev v Kranjski Gori. Olimpijski prvak v disciplini je v uvodnem delu prvega dneva jubilejnega 65. Pokala Vitranc za 14 stotink sekunde ugnal Avstrijca Stefana Brennsteinerja. Najboljši Slovenec Žan Kranjec je deveti (+1,37).

Olimpijski podprvak in vodilni smučar zime Švicar Marco Odermatt, ki je s številko 1 na startu odprl spektakel v lepem spomladanskem vremenu pod Vitrancem, je peti z zaostankom 92 stotink sekunde.

Pred Odermattom sta se uvrstila tudi njegov rojak iz Švice Loic Meillard, ki na tretjem mestu zaostaja 35 stotink sekunde, zaostanek Avstrijca Marca Schwarza na četrtem mestu znaša 88 stotink sekunde. Lanski kralj Vitranca Norvežan Henrik Kristoffersen, ki je pred enim letom dobil tako veleslalom kot slalom na vitranški strmini, je šesti, njegov zaostanek je 97 stotink sekunde.

Najboljši v prvi vožnji je bil Braathen, ki je startal s številko 4. Nekdanji reprezentant Norveške, ki od leta 2024 tekmuje za domovino mame Brazilijo, v Kranjski Gori še ni zmagal. Lani je na Pokalu Vitranc na veleslalomu zaostal samo za Kristoffersenom.

Žan Kranjec je bil zadovoljen s smučanjem na prvi progi. FOTO: Jure Makovec/AFP

Kranjčevo izhodišče je odlično

Po zaslugi Kranjca ima tudi domača vrsta smučarja v prvi jakostni skupini. Kranjec je po sezoni, ki do zdaj ni potekala po njegovih željah, še bolj motiviran. Po progi Podkoren se je pognal kot deseti in na vrhunsko pripravljeni in utrjeni podlagi prikazal enega svojih boljših veleslalomov. Ciljno črto je prečkal kot osmi, do konca ga je prehitel s številko 20 le Avstrijec Patrick Feurstein (7.; +1,13). Slovenec si je z devetim mestom priboril odlično izhodišče za napad v finalu z začetkom ob 12.30.

»Sem dokaj zadovoljen s prvo vožnjo, predvsem s srednjim delom. Dobro sem se počutil in napadal. Zadnje čase sem boljši na lažjih delih, na kakšnih težjih se še nekoliko težje sprostim, ampak na splošno je bilo kar nekaj zelo dobrih zavojev, predvsem na začetku in na ciljni strmini pa se se moram spraviti še bolj na limit,« je slovenski veleslalomski as Kranjec dejal novinarjem v cilju po prvem nastopu.

»Smučanje je bilo solidno, eno izmed mojih boljših v zadnjem času, vem pa, da sem tudi še nekaj časa nekje pustil na progi,« je še dejal.

Čeprav mu ustrezajo bolj zimski pogoji, pa so se kranjskogorski organizatorji izkazali in pripravili vrhunsko progo tudi v marčevskih spomladanskih razmerah.

»Proga je res vrhunska, je zelo prijazen sneg za smučat. Sigurno bo iz minute v minuto vedno več vlage, ampak jaz mislim, da se tudi v drugem teku proga ne bo kaj dosti uničila. Najverjetneje bodo solili, vseeno pa zna biti, da bodo enakovredni pogoji za vse tekmovalce,« Kranjca ne skrbi, da bi se v finalu poslabšale razmere.

»V vsakem primeru bo treba v finalu pripraviti popoln napad, ne branim ničesar, hitro si lahko na koncu dvajseti. Treba se bo spraviti na limit, dobro smučati in potem bomo videli, kam me bo to pripeljalo,« je dejal pri 33 letih eden najbolj izkušenih veleslalomistov.

Nastopil je tudi 19-letni Miha Oserban, ki je startal s številko 66 iz ozadja pri repu seznama. Oserban na enem najbolj zahtevnih terenov za tehnične discipline v svetovnem pokalu je odstopil po drugem odseku. Oserban bo nastopil tudi v nedeljo na tekmi v slalomu.