Brazilski smučarski as razkril smešno anekdoto o srečanju z Ronaldom

Lucas Pinheiro Braathen, v Oslu rojeni alpski smučar, ki od lani v svetovnem pokalu tekmuje za Brazilijo, je na medijskem srečanju delil zabavno anekdoto o svojem prvem srečanju z legendarnim brazilskim nogometašem Ronaldom. Nekdanjega zvezdnika Barcelone, Interja in madridskega Reala je srečal na pariškem tednu mode.

Kot je priznal, je bil izjemno živčen, ko mu ga je predstavil skupni prijatelj. »Najprej sploh nisem mogel govoriti. Začel sem se potiti in oblivala me je vročica. Moral sem iti v kopalnico in si splakniti obraz z vodo, da sem se malo umiril in lahko potem nadaljeval pogovor,« je zaupal Braathen.

»Ronaldo me je vprašal, ali sem morda model. Odgovoril sem mu, da sem tudi športnik,« je odvrnil skupni zmagovalec posebnega seštevka v slalomu iz sezone 2022/23. Nogometni as je sklepal, da se prav tako ukvarja z najpomembnejšo postransko zadevo na svetu, toda Braathen ga je popravil: »Rekel sem mu: ‘Ne, ne, ne vem, kako naj povem, ampak jaz smučam.’« Ronaldo se je sprva na njegov odgovor odzval s precejšnjim dvomom: »Odvrnil mi je le: ‘Ti si brazilski smučar? Ja, seveda.’ Nato je odšel,« se je nasmehnil Braathen.

Ronaldo ni verjel, da ima Brazilija tudi vrhunskega alpskega smučarja. FOTO: Jakub Porzycki/Reuters

Med skupno večerjo mu je Braathen vendarle predstavil svojo zgodbo. »Sedela sva drug nasproti drugemu, tako da sem mu lahko vse razložil. A na začetku mi res ni verjel,« se je spomnil brazilski smučarski reprezentant, ki si je za olimpijsko sezono 2025/26 zastavil poseben cilj – z zmago bi rad na eni od tekem poskrbel, da bi na slovesni podelitvi zaigrali brazilsko himno.

»Moram priznati, da sem že malo nestrpen, ker še nisem slišal brazilske himne v mojo čast. To bi bil trenutek, ki bi mi prinesel veliko veselja in lahko drugim služil kot navdih,« je povedal Braathen, ki je še kot Norvežan slavil pet zmag v svetovnem pokalu. Ob tem je priznal, da ga čaka še ena manjša ovira. »Vem le, kako se pleše sambo,« je v smehu dejal in dodal, da se bo moral še naučiti besedilo Hino Nacional Brasileiro: »Ob svojih ambicijah sem to dolžan, kajne?«