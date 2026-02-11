Breezy Johnson je morala vrniti zlomljeno kolajno

Na olimpijskih igrah v Milanu in Cortini so imeli športniki v minulih dneh veliko težav z zlomljenimi kolajnami, ki so se pogosto vdale zaradi preintenzivnih proslavljanj izjemnih rezultatov. Brez sta tako ostala nemški biatlonec Justus Strelow in ameriška umetnostna drsalka Alysa Liu, prav ob pogovoru za slovenske medije pa se je zlomilo tudi odličje olimpijske prvakinje v smuku Breezy Johnson.

»Od veselja sem skakala in medalja se je preprosto prelomila. Težka je in očitno se je zlomila, poglejte. Upam, da jo bodo lahko popravili,« je takrat za Val 202 povedala Johnsonova. Niso je uspeli popraviti, je pa zato Američanka dobila novo odličje. Starega je, ker ne sme imeti dveh, morala vrniti.

Vodja službe za komunikacije Luce Casasse je potrdil, da je poškodovanih le nekaj odličij, predstavnik organizatorjev Andrea Francisi pa je pred dnevi dejal, da gre za nezaželeno naključje.

»Popolnoma se zavedamo situacije in že preučujemo, v čem je težava. Težavam s kolajnami bomo posvetili največjo pozornost. Želimo si, da bi bila kolajna izročena v popolnem stanju, saj je to eden najpomembnejših trenutkov v športnikovi karieri,« je dejal.

S podobnimi težavami so se srečevali tudi na minulih poletnih igrah v Parizu, kjer so športniki vložili kar 220 zahtev za menjavo medalj.