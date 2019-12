Brez čarodeja slovenski servis v hudi zagati

Benedikt Doll se je veselil prve nemške zmage v zimi, ob njem sta bila na stopničah še Tarjei Bø (levo) in Quentin Fillon-Maillet. FOTO: AFP

Trener ni bruhal ognja

Slovenski biatlonski tabor se je hitro iz veselja po dveh odličnih predstavahpred dnevi na Tirolskem vrnil h kruti realnosti uvoda v sezono. Brez, velemojstra za pripravo in izbiro smuči, je servis slovenske reprezentance zdaj očitno izgubljen v času in prostoru. Tako nekonkurenčnega Faka kot na francoski premieri tretje postaje v sezoni si nismo predstavljali.Seveda tudi najboljšim biatloncem občasno lahko močno spodleti, porazen nastop je nekoč z uvrstitvijo tik na repu vrstnega reda uprizoril največji med vsemi doslej v tej panogi –. A že naslednji dan je kar takoj zmagal in nato v prepoznavnem slogu suvereno drvel skozi sezono. Pri našem vodilnem reprezentantu pa je zgodba vendarle drugačna, predvsem sam ne more vplivati na vse.Glede na izjemen športni talent, tekmovalni občutek, ko je največ bremena, in sploh profesionalen pristop bi sodil k največjim reprezentancam, tudi norveški. A odraščal je ob hrvaško-slovenski meji, nam pred dnevi v Ponedeljkovem pogovoru podrobno obrazložil, kako v naši soseščini, kjer imajo sicer kopico športnih asov visokega svetovnega razreda, ni bilo posluha za biatlon, zato je pred slabim desetletjem svojo prihodnost našel pri slovenski izbrani vrsti. In naredil izjemen korak, a se občasno moral sprijazniti tudi s stanjem, kakršnega je zaznati prav v teh dneh nove sezone.Globevnik, ki smo ga večkrat v Delu označili že za čarodeja, ko je prav imenitno vodil servis v precej bolj skromnih možnostih kot pri vodilnih tekmecih, je tokrat ostal v Sloveniji, zaradi zasebnih obveznosti bo ekipo spremljal med sezono občasno. »Mi ga bomo vedno znova na kolenih prosili, da bi se nam pridružil tudi na tistih postajah, ki jih ni v njegovem načrtu,« se je pred dnevi ob slovesu s Hochfilznom zavedal možnosti novih težav izkušeni trenerNjegovi biatlonci danes niso osvojili niti ene točke, najvišje je bilna 44. mestu, najslabši pa s tremi zgrešenimi tarčami Fak – 84.! Odjuga je zahtevala prilagajanje servisa na nove razmere, brez omenjenega dolgoletnega vodje ni bilo prave odločitve. »Ne morem ničesar nikomur zameriti. Pomislite,je prvo leto v servisu,pa doslej še ni pripravljal toliko smuči naenkrat, pri ruski reprezentanci je bila pač razdelitev dela drugačna,« ni bruhal ognja jeze Velepec, obenem je pohvalil nastopajoče pri slovenski reprezentanci, da so ob povsem nekonkurenčni opremi v mehkem snegu garali, kolikor je bilo le mogoče. Med tistimi, ki so imeli podobne težave s pripravo smuči, so bili tokrat Avstrijci in Švicarji.A pogled na končni vrstni red je iz zornega kota slovenske reprezentance prav mučen. Fak se sploh ni uvrstil v jutrišnje zasledovanje, drugi trije – Bauer,in– nimajo spodbudnega izhodišča za ta naslednji preizkus. Pri našem vodilnem biatloncu pa ostaja upanje, da zdaj kot 18. v skupni razvrstitvi ne bo pretirano zdrsnil navzdol do nedelje, ko bo tu še skupinski štart.Druge zmage v karieri, sploh prve nemške v sezoni, se je razveselil, med vodilno šesterico so bili kar štirje Norvežani, med njimi prvi favorit zimetokrat z dvema zgrešenima tarčama na 4. mestu.