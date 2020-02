Brez cmoka v grlu Ana Drev strminam pomahala v slovo

Kranjska Gora

Ana Drev je bila vrsto let med vodilnimi slovenskimi smučarkami. FOTO: Tomi Lombar/Delo

milijona evrov navzlic selitvi iz Maribora v Kranjsko Goro ostaja načrtovan proračun tekem za 56. Zlato lisico

Za Meto Hrovat bo tekma v neposredni bližini domače hiše prav posebna. FOTO: Matej Družnik/Delo

- Le še dan loči slovenske alpske smučarke do najodmevnejše etape v sezoni, v kateri ni niti svetovnega prvenstva niti olimpijskih iger. Pod posebnim drobnogledom bodo zato na domačem snegu. Resda ne na Pohorju, kjer je bil seveda sprva načrtovan boj lisičk za tisto prestižno zlato, a tudi Kranjska Gora s svojo znamenito podkorensko strmino – veliki šampionjo je označil za eno najlepših v sezoni – ponuja pravo podobo za veliko predstavo.V slovenskem taboru v tej zimi še niso uresničili želenih ciljev, po dolgem premoru v sporedu svetovnega pokala tehničnih disciplin (nazadnje je bil veleslalom v Sestriereju 18. januarja, slalom pa v Flachauu štiri dni prej) se zdaj našim lisičkam ponuja priložnost vzpona v domačem okolju. A med temi zdaj že dolgo ni, vrsto let let ene vodilnih reprezentantk. Štajerka iz Šmartnega ob Paki se je dvakrat uvrstila na stopničke, trikrat je nastopila na olimpijskih igrah, 7. mesto je njena najvišja uvrstitev na svetovnem prvenstvu, in sicer pred tremi leti v St. Moritzu, skupno je zbrala 147 nastopov za svetovni pokal. Njene besede na novinarski konferenci slovenske izbrane vrste pred 56. Zlato lisico poznavalcev niso presenetile: »Januarja lani sem se poškodovala, namenila pozornost okrevanju, zdaj sem se odločila za slovo od profesionalnega športa. Resda je tako z enim kolenom kot tudi z drugim vse v najlepšem redu, a obenem ne čutim več smučarskih tresljajev. Seveda sem sanjala o drugačnem slovesu od vrhunskega športa, a tudi tako sem bila za to odločitev pripravljena, ni takšnega cmoka v grlu, kot bi si morda kdo mislil,« je med drugim spregovorila., odgovorna za stike z javnostjo pri alpski smučarski reprezentanci, je ob tem kranjskogorskem srečanju z novinarji dodala, da je bila Ana tokrat v svojem razmišljanju gostobesedna kot že dolgo ne ...Drevova se umika od smučanja, ne le tekmovalnega, tudi sicer si trenutno ne predstavlja, da bi – denimo v nasprotju z omenjeno Pretnarjevo – ostala v kakšni drugi vlogi ob snežnih strminah. Seveda pa bo jutri in v nedeljo stiskala pesti za svoje kolegice in tudi naslednice. Na domačem prizorišču bo namreč že tradicionalno paleta slovenskih nastopov pisana: najprej bodo v veleslalomu štartale, dan pozneje na slalomski preizkušnji prav tako Hrovatova, Bucikova in Dvornikova, poleg te trojice pa šeZa sleherno od deklet je nastop pred privrženci, sorodniki, prijatelji prav poseben, veselijo se ga, obenem se seveda ne morejo izogniti večjima pritisku in pozornosti, kot so ju vajeni na tujih prizoriščih. »Seveda je za vse nas to poseben izziv, verjamem pa, da breme le ni prehudo, saj je predvsem izkušenejši del ekipe že večkrat tekmoval doma in se je tega že privadil,« je prepričan glavni trener slovenske ženske vrste Janez Slivnik, ki mu podobno kot tekmovalkam sprva ni bil prav všeč koledar sezone z omenjenim dolgim tekmovalnim oddihom v tehničnih disciplinah, a po nekaterih spodletelih nastopih je bil tudi temeljit trening zelo koristen, obenem pa adrenalin tekme vendarle ni povsem izginil, saj je bilo vrzel mogoče zakrpati tudi z udeležbo v evropskem pokalu.Tega pa kajpak ni mogoče primerjati s prireditvami najvišje ravni. Prireditelji so ponosni, da navzlic nevšečnostim okrog vremenskih razmer na Pohorju tekma vendarle ostaja na sončni strani Alp. »Lisica je doma v Mariboru, na obisku pa je v Kranjski Gori,« je geslo prirediteljev, vidno tudi na panojih po Zgornjesavski dolini. In vsaj včeraj še ni bilo zaznati pripomb. Nihče se več ne pritožuje, ker je topli veter odpihnil lisičke s Štajerske na Gorenjsko. Še posebej ne Meta Hrovat. Rada ima tekme na Pohorju, toda zdaj je, kot pravi – na domačem vrtu. Od hiše do proge jo loči le kratek sprehod.