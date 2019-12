FOTO:Brez diskvalifikacij bi se pet Slovencev uvrstilo med najboljših 14

Ruka

Peter Prevc se je že veselil 3. mesta v Ruki, a ga je nato doletela prva diskvalifikacija v karieri. FOTO: Reuters

Brez vpliva na dolžino skoka

Napovedi Gorazda Bertonclja, da je njegova ekipa močnejša kot v minuli zimi, se uresničujejo. FOTO: Matej Družnik/Delo



Nadaljevanje v Rusiji

Philipp Aschenwald (levo), Daniel Andre Tande (v sredini) in Anže Lanišek na odru za zmagovalce v Ruki. FOTO: Reuters

- Slovenski smučarski skakalci so odlično začeli novo sezono svetovnega pokala, zato jim včerajšnja odpoved preizkušnje v Ruki zaradi premočnega vetra nikakor ni bila pogodu. »Vsekakor smo si želeli tekmo, a ni bilo nobenega upanja,« je po odpovedi dejal glavni slovenski trener, čigar izbrana vrsta se je odlično odrezala na sobotni preizkušnji, ki jo je na stopničkah spet končal, še veliko bolje bi se, če ne bi bila diskvalificirana. V tem primeru bi bilo med najboljšimi 14 kar pet slovenskih skakalcev.Potem ko so finski prireditelji (presenetljivo) brez večjih težav izpeljali petkove kvalifikacije in sobotno posamično preizkušnjo, je včeraj vreme vendarle pokazalo bolj pričakovan obraz in v Ruki je že od jutra pihal veter v sunkih, tako da je bilo hitro jasno, da s tekmo ne bo nič. Zato tudi žirija ni zavlačevala začetka, ga prestavljala, ampak je že zelo zgodaj sporočila, da je preizkušnja odpovedana, tako kot so bile že pred tem tudi kvalifikacije. Proti naravi seveda ne gre, razumljivo pa v našem taboru nad razpletom niso bili nič kaj navdušeni, saj so si želeli še eno tekmo, dobro formo je pač treba izkoristiti.Ta je na začetku sezone res na visoki ravni, potem ko se je na uvodni preizkušnji v Visli med dobitnike točk vpisalo šest naših skakalcev (toliko kot jih je nastopilo, potem ko je bil v kvalifikacijah zaradi neustreznega dresa diskvalificiran Anže Semenič), se je v Ruki, kjer je petkove kvalifikacije dobil Zajc, napovedoval izjemen iztržek. Po prvi seriji sta bila namreč na prvih dveh mestih Zajc in Peter Prevc (tudi zavoljo diskvalifikacij Norvežanovin), po prvotnem končnem vrstnem redu pa je bil najstarejši od bratov Prevc na 3. mestu, Lanišek je bil peti, Semenič 10., Zajc 11. in14. A zaradi treh diskvalifikacij – Peter Prevc, Anže Semenič in sprva drugouvrščeni– se je vrstni red dodobra premešal, še drugič v sezoni (in karieri) je na stopničke skočil Lanišek, Zajc in Domen Prevc sta napredovala za tri mesta, slovenska osmoljenca pa sta pristala na robu finalistov (28. in 30.).»Norvežani imajo ta čas najmočnejšo ekipo in njih so prve začeli bolj kontrolirati, mi smo tudi blizu in še nas so vzeli bolj pod nadzor. To bomo rešili, pomembno je, da fantje ostanejo mirni. Tokrat so preverjali dres na določenih mestih, na katerih jih ponavadi ne, pod kolenom, nima pa to popolnoma nobene zveze z dolžino skoka, z rezultatom,« je o premajhni prepustnostni pojasnil Bertoncelj, ki je pred začetkom sezone ocenil, da je njegova ekipa veliko močnejša, kot je bila v prejšnji zimi, in njegove napovedi se uresničujejo.»Poleg Timija in Laniška sta bila na zadnjih treningih solidna tudi Domen in Semenič, Peter je bil vedno boljši, tudije prikazal nekaj dobrih skokov. Dva ali trije dobri potem potegnejo še preostale za sabo. A ne moreš vedeti, kako bo, dokler se ne začnejo tekme, saj pred štartom kar nekaj časa nismo imeli stika s konkurenco. Seveda pa bi bil pet tekmovalcev med 14, kakor je sprva kazalo, izjemen rezultat, več kot smo sploh upali pričakovati. Mislim pa, da se bodo stvari do novoletne turneje še malo premešale, nekateri skakalci se bodo dvignili, drugi padli,« pričakuje v nadaljevanju meseca od konkurence Bertoncelj, ki je bil seveda izjemno zadovoljen z Laniškom, posebej ker je v soboto dobro skočil tudi v zahtevnih vremenskih razmerah in pokazal, da ni več tako občutljiv na veter. In kako se je z udarcem soočil Prevc? »Zadovoljen seveda ni bil, a se je hitro pomiril. Vidi, da je dober, da je na pravi poti, da so skoki vseskozi boljši. To je pomembna naložba za nadaljevanje sezone,« pravi Bertoncelj.Nenavadno tekmo v Ruki je presenetljivo dobil, ki se je tako razveselil še druge zmage v sezoni, pred Laniška pa se je uvrstil šeDanes se slovenska ekipa vrača iz Finske, že v sredo pa se spet odpravlja na pot, in sicer v Nižnij Tagil, kjer bo nastopila v nespremenjeni postavi, torej Anže Lanišek, Timi Zajc, Peter Prevc, Domen Prevc, Anže Semenič, Tilen Bartol in Rok Justin.