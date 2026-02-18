Rekordna 10. zalata kolajna za Johannesa Høsflota Klæba

Norveški smučarski tekač Johannes Høsflot Klæbo je na zimskih olimpijskih igrah Milano Cortina 2026 osvojil novo zlato kolajno. V ekipnem sprintu v prostem koraku je do rekordnega 10. zlata prišel skupaj z Einarjem Hedegartom.

Klæbo, ki je v tej disciplini na prejšnjih igrah prav tako osvojil zlato odličje, takrat z Erikom Valnesom, je tokrat s Hedegartom kvalifikacije končal na drugem mestu, v finalu pa je norveški dvojec upravičil vlogo favoritov in za 1,4 sekunde ugnal Američana Bena Ogdena in Gusa Schumacherja, sicer najhitrejša v kvalifikacijah.

Bron sta osvojila Italijana Elia Barp in Federico Pellegrino, ki sta zaostala 3,3 sekunde.

Klæbo je z 10 olimpijskimi zmagami zdaj na drugem mestu večne olimpijske lestvice, upoštevajoč tudi poletne igre. Rekorder je ameriški plavalec Michael Phelps, ki je med letoma 2004 in 2016 osvojil 23 zlatih olimpijskih odličij.

Norvežan je sicer s petim zlatom na enih OI izenačil rekord ameriškega hitrostnega drsalca Erica Heidna iz leta 1980, imel pa bo priložnost še za šesto zlato kolajno konec tedna na 50 kilometrov. Na lanskem svetovnem prvenstvu je pobral prva mesta na vseh šestih preizkušnjah.

Na teh igrah je Klæbo ob tretjem zaporednem olimpijskem zlatu v ekipnem sprintu slavil še tretjič zaporedoma v posamičnem sprintu, zlat pa je bil tudi na 10 km, v skiatlonu in štafeti.

Srebro pretopili v zlato

Švedinji Jonna Sundling in Maja Dahlqvist sta na olimpijskih igrah Milano Cortina 2026 osvojili zlato kolajno v ekipnem sprintu smučarskih tekačic v prostem koraku.

Branilki srebra s prejšnjih iger, Švedinji Sundling in Dahlqvist, sta v finalu za 1,4 sekunde prehiteli Švicarki Nadjo Kälin in Nadine Fähndrich, bron pa sta osvojili Nemki Laura Gimmler in Coletta Rydzek, ki sta zaostali 5,87 sekunde.

Jonna Sundling in Maja Dahlqvist sta srebro iz Pekinga pretopili v Italiji pretopili v zlato FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

Slovenski dvojici na 16. mestu

V ženski konkurenci sta Slovenijo v Teseru zastopali Anja Mandeljc in Lucija Medja ter ostali brez izločilnih bojev na 16. mestu. V moški sta Miha Šimenc in Nejc Štern s 16. mestom prav tako končala tekmovanje.

Slovenki sta za prvo petnajsterico, ki se je prebila v nadaljevanje tekmovanja, zaostali 1,3 sekunde. V tej konkurenci sta najbolje kvalifikacije opravili branilki srebra s prejšnjih iger, Švedinji Jonna Sundling in Maja Dahlqvist, ki sta Finki Jasmi Joensuu in Jasmina Kahara ugnali za 14,92 sekunde, Kanadčanki Alison Mackie in Liliane Gagnon sta na tretjem mestu zaostali 16,72 sekunde.

Šimenc in Štern sta v moški konkurenci za 15. mestom, ki je še vodilo v izločilne boje, zaostala 3,67 sekunde. najhitrejša v kvalifikacijah sta bila Američana Ben Ogden in Gus Schumacher. Ta dva sta imela 2,67 sekunde prednosti pred Norvežanoma Einarjem Hedegartom in Johannesom Høsflotom Klæbo, ki lovi že svoje deseto olimpijsko zlato, na prejšnjih OI je bil v tej disciplini zlat z Erikom Valnesom.

Tretja sta bila Italijana Elia Barp in Federico Pellegrino, ki sta zaostala 3,38 sekunde.